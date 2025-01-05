العمید حيدري: القوات المسلحة ستمنع أي اعتداء على الأراضي الإيرانية

قال قائد القوات البرية للجيش: إن القوات المسلحة لبلادنا، وخاصة القوات البرية للجيش، ستمنع أي تعدي واعتداء على أراضي إيران الإسلامية، معتمدة على الإرادة والوحدة الوطنية.

قام العميد كيومرث حيدري، قائد القوات البرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، بزيارة مختلف أجزاء اللواء الهجومي المتنقل 41 واللواء 35 في مناطق الحدود الغربية، وتقييم الاستعداد القتالي والقدرات التشغيلية لهذه الوحدات.

وقال العميد حيدري: "إن الطريق المستقيم في عالم اليوم يعني مواصلة الطريق الذي دلّ عليه الأنبياء والأئمة الطاهرين (عليهم السلام)" ولهذا السبب، في غياب الإمام العصر (عج)، ينبغي إتباع الطريق المباشر وهو اتباع ولاية الفقية.

وفي إشارة إلى المبادئ الثلاثة لهذه القوة، قال: في القوات البرية للجيش، تأتي المبادئ الثلاثة للحاكم والعدالة والجدارة في مقدمة جميع الشؤون؛ وبناءً على ذلك، فإن الالتزام بتنفيذ الأمور والتماسك في سير العمل ينبغي فهمه وقبوله في مراعاة وحماية هذه المبادئ الإستراتيجية الثلاثة للقوات البرية للجيش.

كما صرح العميد حيدري في تجمع منتسبي اللواء الهجومي المتحرك 41 للقوات البرية للجيش: إن القوات المسلحة للبلاد، وخاصة القوات البرية الأساسية للجيش، ستدمر أي تعدي واعتداء على أراضي إيران الإسلامية، معتمدين على الإرادة والوحدة الوطنية.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها حرس الحدود التابع للقوات البرية للجيش على مدار الساعة، وقال: إن حرس الحدود التابع للقوات البرية للجيش يحرسون دائمًا حدود إيران الإسلامية بكل وعي وإيمان ويقظة وهم حاسمون في التعامل مع أي نوع من التهديد.