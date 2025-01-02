الخارجية الايرانية تستدعي السفير السعودي لدى طهران

استدعت وزارة الخارجية الايرانية، اليوم الاربعاء، السفير السعودي لدى طهران، وابلغته احتجاجها الشديد على اعدام عدد من المواطنين الايرانيين في اجراء يتناقض مع الاتجاه العام للتعاون القضائي بين البلدين.

وأعرب كريمي شصتي، المدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية الايرانية، رداً على أنباء إعدام ستة مواطنين إيرانيين مسجونين في المملكة العربية السعودية بتهمة تهريب المخدرات، عن احتجاج وزارة الخارجية الشديد على هذا الإجراء، مصرحا: "لقد حكم على هؤلاء الأفراد بالإعدام قبل عدة سنوات من قبل النظام القضائي في هذا البلد بتهمة تهريب المخدرات إلى المملكة العربية السعودية، وخلال هذا الوقت، بذلت وزارة الخارجية جهودًا متواصلة لتوفير الخدمات القنصلية وتخفيف عقوبتهم. ومع ذلك، فإن تنفيذ أحكام الإعدام دون إخطار مسبق للسفارة هو أمر غير مقبول على الإطلاق ويخالف قواعد ومعايير القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية العلاقات القنصلية.

وذكر كريمي شصتي أنه في هذا الصدد تم استدعاء السفير السعودي في طهران إلى وزارة الخارجية وتم توجيه مذكرة له تعبر عن احتجاج الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشديد وتناقض هذا الإجراء مع الاتجاه العام للتعاون القضائي بين البلدين، وضرورة تقديم التوضيح اللازم في هذا الشأن.

ومن المقرر أيضًا أن يغادر وفد قانوني قنصلي من وزارة الخارجية إلى الرياض لمتابعة الموضوع.