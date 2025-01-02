النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۶۳مشاهدات
‍ پ

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 6 إيرانيين

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، يوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام بحق ستة مواطنين إيرانيين في المنطقة الشرقية، بتهمة تهريب مخدرات.
رمز الخبر: ۷۰۸۰۴
تأريخ النشر: 01 January 2025

أكدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن المتهمين، وهم جاسم محمد شعباني، عبدالرضا يونس تنكسيري، خليل شهيد سامري، محمد جواد عبدالجليل، مهدي كنعان غانمي، وحر محمد شعباني، قد أدينوا بارتكاب الجريمة حسب السلطات السعودية.

ورغم تأكيد السعودية أن الحكم أُصدر بعد تأييده من المحكمة العليا، فقد أثارت القضية انتقادات واسعة بسبب الافتقار لضمانات قانونية أساسية.

وتشير منظمات حقوقية دولية إلى أن مثل هذه المحاكمات لم تُجرِ بشكل علني ولم يُسمح للمتهمين بتوكيل محامين للدفاع عنهم، ما يثير الشكوك حول نزاهة الإجراءات القانونية.

كما تنتقد منظمات دولية غياب الشفافية في النظام القضائي السعودي، مُطالبة بتحقيق مستقل في المحاكمات والتزام المعايير الدولية للعدالة.

وتواجه السعودية انتقادات وإدانات متكررة لاستخدامها المفرط لعقوبة الإعدام. وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر من 330 شخصا أعدموا في السعودية في العام المنصرم، وهو أعلى رقم مسجل على الإطلاق في العالم حسب منظمات حقوق الانسان الدولية.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
الخارجية الايرانية تستدعي السفير السعودي لدى طهران
السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق 6 إيرانيين
غریب أبادي يعلن عن عقد الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران والترويكا الأوروبية في 13يناير
الديلمي: القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها ضد الکیان الصهيوني
الشهيد "قاسم سليماني" والخدمات التي قدمها للمقاومة في المنطقة
قائد الثورة: استراتيجية الشهيد سليماني کانت إحياء جبهة المقاومة/ قواعد أميركا في سوريا ستسحق
الشهيد "قاسم سليماني" والخدمات التي قدمها للمقاومة في المنطقة