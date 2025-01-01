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قائد الثورة: للإعلام اهمية بالغة في الصراعات العالمية الراهنة ويجب مضاعفة الدقة والجهد في هذا المجال

أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي، في رسالة إلى ملتقى "أفق تطوير الإعلام الوطني"، على الدور الذي لا غنى عنه للإعلام في صراعات العالم الراهنة، وقال: "في مجال الإعلام، يجب علينا مضاعفة الدقة والجهد والمبادرة".
رمز الخبر: ۷۰۷۹۸
تأريخ النشر: 31 December 2024

أكد قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله الخامنئي على الدور الذي لاغنى عنه للإعلام في الصراعات الراهنة التي يعيشها العالم، وذلك في رسالة إلى اجتماع أفق تطوير الإعلام الوطني الذي عقد بحضور رئيس ومدراء منظمة الاذاعة والتلفزة للجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم الثلاثاء.

واعتبر سماحته القدرة على نقل الرسالة وسرد الواقع عاملاً أكثر أهمية من الأدوات العسكرية في تحديد الفائز في الميدان، ودعا إلى مزيد من الدقة والجهد والمبادرة في المجال الإعلامي.

وفيما يلي نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم

إنكم تعرفون الدور الذي لا يمكن الاستغناء عنه للإعلام والدعاية في الصراعات الحالية في العالم التي تكون اكثر من أي وقت مضى.

اليوم، يتم تحديد انتصار أحد الطرفين في الميدان بقدرته على تلقي ونقل رسالته وروايته من الواقع، واهمية هذه القوة وتأثيرها يكون اكثر بكثير من الأدوات العسكرية. وفي هذا المجال المهم، يجب علينا مضاعفة الدقة والجهد والمبادرة. هذه هي رسالتي لهذا الملتقى.

سيد علي الخامنئي

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