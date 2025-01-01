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المقاومة السورية تهدد الجولاني: حمام دم سيصل قلب دمشق

وجهت مجموعة مقاومة حديثة التأسيس في سوريا تحذيرًا للجولاني عبر بيان رسمي.
رمز الخبر: ۷۰۷۹۷
تأريخ النشر: 31 December 2024

أصدرت مجموعة تُدعى "المقاومة السورية في المنطقة الساحلية"، والتي تتألف من قوات من دمشق والمناطق الساحلية ومدن أخرى، بيانًا طالبت فيه الجماعات الإرهابية المسيطرة على سوريا بوقف اعتداءاتها على المواطنين السوريين.

وجاء في البيان: "بعد مرور ثلاثة أسابيع على سيطرة العناصر المسلحة على سوريا بدعم من الولايات المتحدة، والكيان الصهيوني، والناتو، شهدنا منذ البداية أعمالًا خبيثة تضمنت القتل، والنهب، والسرقة، والفساد".

وأكد البيان: "نطالب جميع الأطراف المعنية داخل سوريا وخارجها بإجبار الحكام الجدد، بما في ذلك الجولاني، على وقف الجرائم التي يرتكبها عناصرهم بحق مختلف شرائح المجتمع السوري، لتجنب إراقة الدماء. نحن لا نسعى لإثارة الفتن، بل نهدف إلى تحقيق سوريا مستقلة لجميع أبنائها".

وكان المسيحيون في سوريا قد أعربوا في وقت سابق عن غضبهم إزاء الانتهاكات التي يرتكبها عناصر تابعون للجولاني.

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