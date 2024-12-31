بزشكيان: نهج الجمهورية الإسلامية الايرانية هو نشر السلام والأمن بين كافة الدول الإسلامية

قال رئيس الجمهورية خلال استقباله وزير خارجية سلطنة عمان: إن وجهة النظر والنهج العملي للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو توسيع السلام والأمن في المنطقة وبين جميع الدول الإسلامية.

وصف مسعود بزشكيان في لقاء مع بدر البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان العلاقات بين البلدين بأنها طويلة الأمد وحميمية وودية في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات. مضيفا: إن استمرار هذه العلاقات البناءة وتوسيعها أمر مهم للغاية بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأشار الرئيس إلى الاتفاق بين البلدين على عقد الاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي في المستقبل القريب، وأضاف: “تجري الإجراءات الجيدة والمتابعة للتحضير وتسريع تنفيذ الاتفاقيات السابقة والتوصل إلى تفاهمات جديدة بين البلدين".

وأشار إلى أن السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة تقوم على توسيع العلاقات وتعزيز التعاون مع كافة الدول الإسلامية وجيرانها وأصدقائها، لذلك تتمتع عمان بمكانة متميزة.

ووصف الرئيس وجهة نظر الجمهورية الإسلامية الإيرانية ونهجها العملي لنشر السلام والأمن في المنطقة وبين جميع الدول الإسلامية ودعا إلى مزيد من التفاعل الجاد بين إيران وعمان في هذا الاتجاه.

وفي هذا اللقاء قال وزير الخارجية العماني وهو ينقل تحيات سلطان هذا البلد الحارة إلى سماحة قائد الثورة الاسلامية ورئيس الجمهورية والشعب الإيراني: إن البلدين لديهما جذور عميقة والعلاقات التاريخية تشكلت وتوسعت وتعززت على أساس الثقة وحسن النية. وسلطان عمان مهتم جدًا بتوسيع هذه العلاقات.

واعتبر سيد بدر البوسعيدي العلاقات بين البلدين مثالا ونموذجا لتوسيع التعاون المبني على الصداقة والثقة المتبادلة، وأشار إلى أن توسيع العلاقات مع إيران على أساس الاحترام والثقة المتبادلة كان قاعدة ثابتة بالنسبة لعمان.

واضاف: لقد تابعنا ودعمنا دائمًا توجهاتكم في المجال الداخلي وخاصة السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأنا من جهتي في وزارة الخارجية العمانية أتابع تنفيذ التوجهات المشتركة بين البلدين.