صحيفة صهيونية: اسرائيل بدأت تشعر بالغرق في مستنقع غزة والجمود الفكري حيال المستقبل

أقرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن "إسرائيل" بعد ما يقارب 15 شهراً على بدء الحرب كلما تخطو خطوة إلى الأمام تدفع ثمناً باهظاً من الجرحى والقتلى.

تابعت الصحيفة أنّه "وبعد ذلك مباشرة، لا أحد يفهم حقاً السبب، ومن ثم يعود الجيش خطوتين إلى الوراء"، مشيرة إلى أنّه كلما أعلن "الجيش" "تطهير" منطقة ما يعود "المخربون" (المقاومون) إليها.

وتساءلت الصحيفة: "ما الذي يحدث في الكواليس؟ بعد 15 شهراً من بدء الحرب، أثبتنا لأنفسنا، للعدو في غزة، وللشرق الأوسط بأسره، أننا نفشل في إنجاز المهمة".

وتساءلت: "أليست جريمة أن نرسل أبناءنا مراراً وتكراراً لإراقة دمائهم في المنطقة نفسها؟"، معتبرةً أن "الإسرائيليين يستحقون قادة كباراً في المستوى السياسي يعرفون كيف يتحملون المسؤولية، ويعرفون كيف يحددون السياسة، من دون أعذار ودون تستر".

وكانت صحيفة "معاريف" قد أقرّت بأن "إسرائيل بدأت تشعر بالغرق في مستنقع غزة والجمود الفكري حيال المستقبل"، وأضافت: "نحن ندفع ثمناً باهظاً جداً".