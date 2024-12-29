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العميد فدوي: لقد ردينا بحزم على أخطاء حسابات العدو

أكد نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، العميد "علي فدوي"، أن العدو يهاجم إيران الإسلامية بسبب أخطاء في حساباته، مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ خطوات مستقبلية لمنع وقوع مثل هذه الأخطاء، بالرغم من أن العدو قد فشل في جميع محاولاته.
رمز الخبر: ۷۰۷۸۶
تأريخ النشر: 29 December 2024

أشار العميد فدوي خلال كلمته في حفل إحياء ذكرى 154 شهيدًا من منطقة أردَهال كاشان: "الأمور الصعبة هي تلك التي ترتبط بالأرواح، فقد استمرت الحرب المفروضة ثماني سنوات، وكان الشهداء على علم بأن أرواحهم ستكون على المحك، ولكنهم تقدموا بثقة لأنهم اعتبروا أوامر الله فوق كل شيء."

وفيما يتعلق بالحرب المركبة التي يشنها العدو ضد الجمهورية الإسلامية، قال: "العدو اعتقد أن الحرب المركبة ستمنحه الانتصار، لكنه لم يدرك أن أدوات القوة ليست محصورة بالوسائل المادية، وأن الشعب الإيراني يتمتع بالبصيرة."

وأكد العميد فدوي أن العدو يهاجم إيران بناءً على أخطاء حسابية، موضحًا ضرورة اتخاذ إجراءات تمنع العدو من ارتكاب المزيد من الأخطاء في المستقبل وأضاف: "لا ينبغي أن نسمح لأخبث الخبثاء بارتكاب أخطاء حسابية، ويجب علينا أن نتصرف في الوقت المناسب لتجنب هذه الأخطاء، وهو ما قمنا به مرارًا."

وفي إشارة إلى الجرائم المرتكبة من قِبَل أمريكا والكيان الصهيوني في غزة وفلسطين، أوضح أن هذه الجرائم أثارت غضب العالم، حيث تظاهر أكثر من 92% من سكان العالم ضد هذا الكيان الخبيث، بحسب اعترافات مسؤوليه.

واختتم العميد فدوي حديثه بالتأكيد على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم ليست كالبدايات، وأن قوة الثورة الإسلامية المعروفة لدى الأعداء لا تُقارن بتلك التي يجهلونها. مشيرًا إلى أن التقدم المستمر للنظام هو واجب يجب تحقيقه، وأن الانتصارات السابقة والحالية لم تكن بسبب المعدات، بل بفضل الالتزام والواجبات التي يحملها نظام الجمهورية الإسلامية.

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العميد فدوي: لقد ردينا بحزم على أخطاء حسابات العدو
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