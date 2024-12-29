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عراقجي: الشراكة الاستراتيجية بين ايران والصين حديدية

وصف وزير الخارجية الايراني، عباس عراقجي، الشراكة الاستراتيجية بين ايران والصين، بالحديدية ، وذلك لكونها قائمة على الاواصر الثقافية والحضارية ومتأصلة في القيم والمصالح المشتركة.
رمز الخبر: ۷۰۷۸۲
تأريخ النشر: 29 December 2024

كتب وزير الخارحية سيد عباس عراقجي الذي يزور الصين حاليا، على منصة ايكس للتواصل الاجتماعي: ان الشراكة الستراتيجية بين ايران والصين، لكونها قائمة على الاواصر الثقافية والحضارية ومتأصلة في القيم والمصالح المشتركة، فهي حديدية.

واضاف عراقجي: نظرا لسير الصراعات والارهاب المتفاقم في منطقتنا، وسط محاولات خبيثة من جانب البعض لبسط الهيمة على العالم، فقد قرّرت ايران والصين على ترسيخ سيادة القانون وحماية الاستقرار، اكثر من اي وقت مضى.

واضاف وزير الخارجية: في ضوء بياننا المشترك الذي يؤكد بشكل صحيح على ان منطقة غرب اسيا (الشرق الاوسط) تتعلّق بشعوب غرب اسيا، اذا يجب تقرير مستقبلها بايدي الشعوب الاقليمية ذاتها.

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