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حرس الثورة: بصيرة وذكاء الشعب هو الضامن لانتصار الثورة والجمهورية الاسلامية الايرانية

اعتبر حرس الثورة الإسلامية، في بيان له بمناسبة ذكرى ملحمة الـ29 من ديسمبر، أن بصيرة الشعب الإيراني وذكائه وحضوره على المسرح في أحداث صنع التاريخ، هو الضامن لانتصار الثورة والجهورية الاسلامية الايرانية.
رمز الخبر: ۷۰۷۸۱
تأريخ النشر: 29 December 2024

اصدرت قوات حرس الثورة الإسلامية بيانا بمناسبة ذكرى ملحمة الـ29 ديسمبر واعتبرت بصيرة الشعب الإيراني وذكاءه وحضوره على الساحة في أحداث صنع التاريخ هو الضامن لانتصار وفخر الثورة والجمهورية الإسلامية الايرانية وسبب تراجع فشل مؤامرات الاستكبار والصهاينة والفتن ضد البلاد.

وجاء في جزء من هذا البيان ما يلي:

إن الذاكرة التاريخية للثورة الإسلامية والأمة الإيرانية مليئة بالأحداث العظيمة والمصيرية، التي كانت رائدة وحضرت بذكاء، وفي الوقت المناسب، ودمجت مع بصيرة ووعي الإيرانيين في المشاهد الخطيرة .

ويضيف هذا البيان: إن ملحمة الـ 29 ديسمبر عام 2009 هي إحدى هذه الأحداث المجيدة والمصيرية التي دمرت الشبكة الشريرة والإجرامية للفتنة الأمريكية والصهيونية. وخلقت الامة الايرانية بحركة ضخمة إيمانية وطنية ودائمة يوما آخر من أيام الله في تاريخ إيران العزيزة.

واعتبر هذا البيان ملحمة 29 ديسمبر بمثابة الرد الحاسم والكامل للأمة الإيرانية على فتنة 2009 ومؤامرة الوقوف في وجه صوت الشعب في انتخابات تاريخية فريدة من نوعها.

وفي استمرار لهذا البيان، نؤكد على ضرورة تعلم الدروس من فتنة 2009 وملحمة 29 ديسمبر؛ الاستفادة من دروس هذه الأحداث في التعامل مع حرب العدو ومقارنة أوجه التشابه بين مؤامرات الأعداء اليوم في بناء تحالف ضد إيران الإسلامية، خاصة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة والأحداث في سوريا.

لا شك أن الأمة الإيرانية لديها ملحمة تاريخية في 29ديسمبر 2009، وهي انتفاضة ولدت من الإيمان والإرادة الإلهية، وحركة ولدت من رحمتها عمق البصيرة والعداء للغطرسة العالمية تجاه التحديات والمشاكل الناجمة عن تصميم غرف فكر العدو، التهديدات والعقوبات والحرب الاقتصادية، وبث روح اليأس في نفوس الناس، وإظهار عدم فعالية الجمهورية الاسلامية الايرانية.

في النهاية، يكرّم هذا البيان "عقد البصيرة" ويكرّم الإبداع الملحمي الرائع للأمة الإسلامية الإيرانية المؤمنة والثورية والموجهة للدولة في يومي 28 و29 ديسمبر؛ وحول الاستعدادات الشاملة لـ"حرس الثورة" و"القوات التعبئة" للدفاع الشجاع عن الأمن الوطني والسلام والتصدي لمخططات العدو لإثارة الفوضى وانعدام الأمن والفتنة في البلاد، قال: بفضل الله كما وعد سماحة قائد الثورة الاسلامية بأن مستقبل إيران الإسلامية والمنطقة سيكون مشرقاً بمدرسة المقاومة الإسلامية و الشهيد الحاج قاسم سليماني والنصر للمقاومة.

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