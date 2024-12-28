تظهر هجمات القوات اليمنية المتتالية على الكيان الصهيوني استعدادها لخلق الردع ضد الكيان الصهيوني والآن علينا أن ننتظر ونرى في أي اتجاه ستسير المعركة بين صنعاء وتل أبيب ومن هم اللاعبون الإقليميون والدوليون الذين سيدخلون في هذه المعادلة؟

القسم الدولي لموقع "تابناك": وخلال الأسبوعين الأخيرين، تزايد تصاعد التوتر بين أنصار الله في اليمن والكيان الصهيوني بشكل ملحوظ. وبعد غزة ولبنان وسوريا، يبدو الآن أن الصهاينة يتطلعون إلى استهداف القدرات العسكرية العملياتية في اليمن. واليوم، وصل مدى الصواريخ اليمنية إلى أكثر من ألفي كيلومتر، ويمكن لهذه المقذوفات المرور عبر حاجز أي نظام دفاعي بمساعدة الوقود الدافع الذي تفوق سرعته سرعة الصوت.

وفي الأيام الأخيرة، استهدف الجيش الصهيوني بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية المنشآت النفطية اليمنية في رأس العيسى وبندر السلف وبندر الحديدة ومحطات الكهرباء ومستودعات الصواريخ وقواعد تدريب أنصار الله. وفي الجهة المقابلة، هاجم المجاهدون اليمنيون مرارا تل أبيب في عمق الأراضي المحتلة بالصواريخ الباليستية. قوة نيران المقاومة اليمنية واستهدافها لمصالح الكيان الصهيوني جعلت نتنياهو يواجه وضعا يائسا للتعامل مع صنعاء.

ووصف وزير الحرب الإسرائيلي الهجوم الصاروخي الثالث الذي شنته أنصار الله هذا الأسبوع بأنه عمل ضد أمن إسرائيل بلهجة عصبية وعاجزة وهدد قوات المقاومة اليمنية. وتحدث وزير حرب إسرائيل عن تكرار مصير الشهداء هنية ونصر الله والسنوار لبدر الدين الحوثي زعيم أنصار الله. إن عجز الصهاينة في مواجهة حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية دفع العديد من مراكز الفكر والصحفيين الصهاينة إلى الكتابة وإيجاد حل للتغلب على تحدي أنصار الله.

انطلاقاً من ذلك، تقدم صحيفة جيروزاليم بوست العبرية حلولاً للتعامل مع تهديد المقاومة اليمنية في مقال سياسي تحليلي. ومن بين هذه الحلول تشكيل تحالف عالمي إقليمي، ضربة مباشرة لإيران، وزيادة الهجمات على مصالح قوات أنصار الله، وهجوم واسع النطاق على البنية التحتية في اليمن.

وبدأت مهمة أنصار الله لدعم المقاتلين الفلسطينيين في غزة في نوفمبر 2023. بين شهري يونيو وفبراير 2023، كانت ذروة أعمال المقاومة اليمنية ضد السفن التابعة للكيان الصهيوني وحلفائه في البحر الأحمر. وللتعامل مع هذه العملية، أنشأ الأمريكيون تحالف الأمن البحري "حراس الرفاه" بحضور مباشر وغير مباشر من مختلف دول العالم، لكنهم عملياً لم يتمكنوا من وقف مقاومة اليمن. وقد دفع هذا الفشل العملياتي القوات الجوية الأمريكية والبريطانية إلى استخدام قدرة الدعم للسفن الأمريكية وقاعدة المعلومات في قبرص لشن هجمات مستهدفة على مصالح أنصار الله. ولم ينجح هذا التكتيك حتى الآن، ولا تزال الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة للمقاومة اليمنية مستمرة.

في الوقت الذي تكثف فيه الغارات الجوية للنظام الصهيوني والولايات المتحدة ضد أهداف استراتيجية وعسكرية في شمال اليمن، يبدو أن المملكة العربية السعودية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي التابع للإمارات كثفت عملياتها العسكرية تحركات ضد قوات حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية. ويظهر تكثيف تحركات المحور العبري الغربي العربي تداخل مصالحهم في تغيير الجغرافيا السياسية لليمن. وبحسب الأخبار التي نشرتها مصادر يمنية، بعد الهجمات الإسرائيلية الأسبوع الماضي على مستودعات الصواريخ ومراكز التدريب العسكري والمنشآت النفطية والبنية التحتية للموانئ وصناعة الكهرباء في اليمن، كثفت القوات المسلحة السعودية هجماتها بقذائف الهاون باتجاه محافظة صعدة شمال اليمن.

وبعد انضمام قوات أنصار الله إلى جبهة دعم غزة، بدأ السعوديون الضغط المالي والاقتصادي على صنعاء بهدف عزل هذه الحكومة الثورية، وقاموا مع الأميركيين بزيادة الضغط السياسي على صنعاء. وبعد هذه التصرفات، هدد عبد الملك بدر الدين الحوثي السعودية علناً بأنه إذا استمرت هذه السياسة فإنها ستخلق مقاومة معادلة "البنك ضد البنك".

ومع تكثيف تحركات الطيران الأمريكي ضد أهداف حيوية في محافظتي صنعاء والحديدة، أعلن مجاهدو أنصار الله في اليمن صراحة أنه إذا كانت الولايات المتحدة تنوي الدخول في الحرب مع اليمن، فإن جماعة المقاومة هذه ستستهدف مصالح الشعب اليمني. الأميركيين في جميع أنحاء المنطقة. ويظهر إطلاق ما يقرب من 400 صاروخ وطائرة مسيرة باتجاه الأراضي المحتلة والحرب المستمرة منذ ثماني سنوات مع التحالف السعودي القوة القتالية العالية لقوات أنصار الله في مواجهة التهديدات الخارجية. أثار اعتراض وإسقاط المقاتلة الأمريكية المتقدمة إف 18 مؤخراً العديد من التساؤلات حول القوة العسكرية للمقاومة اليمنية.

وبحسب يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، فقد استهدفت القوات اليمنية، في 21 ديسمبر/كانون الأول، حاملة طائرات وعدة مدمرات أمريكية. ويدرك الأميركيون جيداً ضعفهم في الدخول إلى ميدان اليمن، وعلى هذا الأساس يعتزمون مساعدة حليفهم الرئيسي في المنطقة، الكيان الصهيوني، بمساعدة القوات السعودية الإماراتية.

ومن بين أطراف محور المقاومة، تتمتع قوات حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية بخبرة وتدريب كبيرين نتيجة سنوات الحرب مع التحالف السعودي وتظهر هجماتهم المتتالية على الكيان الصهيوني استعدادهم لخلق الردع ضد الكيان الصهيوني. والآن علينا أن ننتظر ونرى في أي اتجاه ستسير المعركة بين صنعاء وتل أبيب ومن هم اللاعبون الإقليميون والدوليون الذين سيدخلون في هذه المعادلة؟