وزير الدفاع: المقاومة تجعل المستحيل ممكنا والصبر على الصعوبات هو أحد مظاهرها

قال العميد عزيز نصير زاده وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة، خلال مراسم إحياء الذكرى الأولى لاستشهاد العميد سيد رضي موسوي: الشهداء لا يهمهم النتيجة ويحققون إنجازاتهم وواجبهم الإلهي، وكان الشهيد موسوي كذلك.

وأضاف: اليوم يقدم البعض عن قصد والبعض عن غير قصد تحليلات تضعف المقاومة، وأعتقد أن هؤلاء لم يفهموا جوهر المقاومة. المقاومة فكرة بدأت من كربلاء ولا يمكن مقارنتها بصيغ اليوم.

وتابع وزير الدفاع: إذا نظرنا إلى كربلاء من الناحية الدنيوية فلابد أن نعتبر حركة الإمام الحسين عليه السلام فاشلة، لكن المقاومة ومدرسة عاشوراء لها صيغتها الخاصة، واليوم نور الإمام الحسين عليه السلام عالق.

وفي إشارة إلى المقاومة في غزة، قال العميد نصير زاده: "اليوم فقط رأينا بعض الصهاينة في غزة يتوصلون إلى تفاهم، وهذا يدل على أن المقاومة في غزة لم تضعف". عقيدة العدو هي أنهم إذا لم يعارضوا القطاع العسكري، فسيضغطون على الشعب لكسر إرادة المقاومة، لكن هذا لم يحدث في فلسطين وغزة.

وقال: المقاومة تعني الوقوف في جبهة الحق لمواجهة عدو أقوى من النفس.

وقال العميد نصير زاده: المقاومة تجعل المستحيل ممكنا، والصبر على الصعوبات والمصائب هو أحد مظاهر المقاومة. إن التنوير والصحوة العالمية اليوم هي أيضًا نتيجة للمقاومة، واليوم انتشرت المقاومة في جميع أنحاء العالم.

وبين وزير الدفاع أن المقاومة لن تنتهي باستشهاد قادتها، وقال: من الغباء أن يظن البعض أنه باستشهاد القادة ستضعف المقاومة، لكن المقاومة ستتغلب على كل العقبات.

وفي إشارة إلى التطورات في سوريا، قال: "عندما كنا في سوريا ساعدنا في استقرار البلاد، أما الآن بعد أن لا نتدخل، فالعدو يخاف من كلامنا ويصدر بيانا بعدم التدخل في سوريا في الواقع، خوفهم من المقاومة.

وصرح وزير الدفاع بأننا سنقف في وجه المتنمرين وقال: عندما كنا في سوريا قالوا إن وجود إيران هو سبب هجمات إسرائيل، لكن عندما غادرنا هاجمت إسرائيل سوريا 500 مرة، لكن لم يصدر احد حتى بيانا واحدا.

وتابع: "ليس لدينا أي مشاكل على جبهة الحرب الصعبة، وسنعزز ونستعد مهما حدث". واعتباراً من السبت ستبدأ سلسلة من المناورات في القوات المسلحة، وسترون أن قوتنا الهجومية والدفاعية لم تنخفض.

وأوضح وزير الدفاع أن المقاومة ليست فقط في الميدان الصعب وقال: المقاومة يجب أن تستمر في المجالات السياسية والثقافية والاقتصادية أيضاً. العدو يريد أن يفرض علينا حرباً مشتركة لكن يجب أن نقاوم.

وقال العميد نصير زاده: إن من عجائب العصر أن يتعاطف نتنياهو مع شعبنا. العدو يستغل الفضاء الافتراضي الذي قدمه لنا وعلينا الصمود في وجه العدو.