النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۳۹مشاهدات
‍ پ

وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الصيني في بكين

التقى وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد عباس عراقجي مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي في بكين.
رمز الخبر: ۷۰۷۷۵
تأريخ النشر: 28 December 2024

التقى السيد عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي زار بكين بدعوة رسمية من وزير الخارجية الصيني، مع وانغ يي اليوم (السبت).

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، الخميس، عن زيارة السيد عباس عراقجي إلى الصين، بهدف تبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية وعملية تنفيذ برنامج التعاون الشامل مع السلطات الصينية.

وفي إشارة إلى العلاقات الجيدة جداً بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية في كافة المجالات، قال إسماعيل بقائي: زيارة عراقجي إلى بكين تمت بدعوة رسمية من وزير الخارجية الصيني وانغ يي وهي الزيارة الرسمية الأولى لوزير الشؤون الخارجية في الحكومة الرابعة عشرة.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
وزيرا خارجية إيران والصين يؤكدان على عدم التدخل الأجنبي في الشرق الأوسط
3 مجازر في غزة ومرضى مستشفى كمال عدوان يصارعون الموت
تصعيد التوتر بين تل‌أبيب وصنعاء؛ الضربات الموجعة للمقاومة اليمنية ضد الصهاينة
الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية: جاهزون للرد بشكل حاسم على أي تهديد
وزير الدفاع: المقاومة تجعل المستحيل ممكنا والصبر على الصعوبات هو أحد مظاهرها
وزير الخارجية الإيراني يلتقي نظيره الصيني في بكين
الیمن تطلق صاروخ بالستي تجاه تل أبيب