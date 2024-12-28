الیمن تطلق صاروخ بالستي تجاه تل أبيب

أعلنت وسائل إعلام عبرية أن صاروخًا باليستيًا أطلق من اليمن، وتم تفعيل صافرات الإنذار في تل أبيب و مناطق اخرى بفلسطين المحتلة.

اعترفت مصادر اعلامية عبرية باصابة 18 مستوطنا خلال عمليات تدافع بعد دوي صفارات الانذارات اثر استهداف القوات اليمنية الكيان الصهيوني بصاروخ بالستي فجر اليوم .

وقالت إذاعة جيش الاحتلال انه دوت صفارات الإنذار في منطقة "غوش دان" والساحل إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أعلن الإسعاف الإسرائيلي عن إصابة 18 شخصا خلال التدافع وهم في طريقهم إلى المنطقة المحمية.

وقالت نجمة داود الحمراء، إن نحو 2 مليون "إسرائيلي" فروا إلى الملاجئ، بحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية.

وقالت الصحيفة أنه توقف هبوط الطائرات إلى مطار بن غوريون أثناء تفعيل صفارات الإنذار عقب إطلاق صاروخ من اليمن.

وشن الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على اليمن، أمس الخميس، استهدفت مقرات وبنى تحتية ومنازل سكنية، وكذلك مطار صنعاء، وأدى الهجوم لسقوط ضحايا ومصابين.

واستشهد واصيب عدد من المسافرين، واصيبت طائرة اممية جراء عدوان جوي اسرائيلي استهدف مطار صنعاء الدولي، والمحطة الكهربائية الرئيسية في منطقة حزيز بصنعاء، وميناءِ رأس عيسى وميناء الحديدة في الحديدة غربي البلاد.

وقالتْ مصادر محلية إن العدوانَ الإسرائيلي على صنعاءَ والحديدة استَهدف منشآت مدنية بتنسيق ودعمٍ من بريطانيا والولايات المتحدة.

كان المكتب السياسي لأنصارالله اليمنية قد اكد في بيان صدر عنه مساء الخميس على "جهوزية القوات المسلحة اليمنية في الرد السريع على العدوان الإسرائيلي في صنعاء والحديدة ومقابلة التصعيد بالتصعيد دون حسابات أو تراجع".