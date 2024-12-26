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الخارجية الإيرانية تعزي بضحايا الطائرة الأذربيجانية

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، عن تعازيه ومواساته لضحايا حادثة سقوط طائرة ركاب تابعة لجمهورية أذربيجان أثناء رحلتها بين باكو وغروزني.
رمز الخبر: ۷۰۷۷۱
تأريخ النشر: 25 December 2024

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عن تعازيه ومواساته لضحايا حادثة سقوط طائرة ركاب تابعة لجمهورية أذربيجان أثناء رحلتها بين باكو وغروزني.

وفي بيان له، قدم بقائي تعازيه لحكومات وشعوب كل من جمهورية أذربيجان، وروسيا، وكازاخستان، وقرغيزستان، خصوصًا لأسر الضحايا والمصابين في الحادث.

كما سأل الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا برحمته ومغفرته، وأن يمنّ على المصابين بالصحة والشفاء العاجل.

هذا وأعلنت وزارة الطوارئ في كازاخستان، الأربعاء، عن تحطم طائرة ركاب كانت في طريقها من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني، قرب مدينة أكتاو غربي كازاخستان.

ويعتقد أنه كان على متن الطائرة 67 شخصا، هم 62 راكبا و5 من أفراد الطاقم، نجا منهم 25 ونقلوا إلى المستشفيات القريبة، وفق السلطات الطبية الرسمية في كازاخستان.

وذكرت الوزارة أن خدمات الطوارئ تحاول إخماد حريق في موقع التحطم.

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