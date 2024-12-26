اكدت الناطقة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني اليوم الاربعاء ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ القرار بشان اعادة فتح سفارتها في دمشق في ظل سلوك واداء حكام سوريا المقبلين.

مهاجراني: اعادة فتح السفارة الايرانية في دمشق يتوقف على سلوك واداء حكام سوريا المقبلين

قالت الناطقة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في تعقيب على ما قالته يوم امس في مؤتمرها الصحفي الاسبوعي ردا على سؤال بشان التطورات الاخيرة في سوريا والعلاقات بين البلدين، قالت ان ايران ستتخذ القرار في ضوء اداء وسياسات التيارات الحاكمة في سوريا. وكما تعلمون فان الوضع في سوريا في الوقت الحاضر غير واضح.

واضافت المتحدثة باسم الحكومة وهي تتحدث الى مراسل ارنا انه من غير الواضح باي شكل ولاي هدف وباي مبرر، غيّرت بعض الدول توجهاتها فجاة بشان سوريا ، موضحة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ القرار بهذا الخصوص في ظل سلوك واداء حكام سوريا.