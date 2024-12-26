النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۴۶مشاهدات
‍ پ

مهاجراني: اعادة فتح السفارة الايرانية في دمشق يتوقف على سلوك واداء حكام سوريا المقبلين

اكدت الناطقة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني اليوم الاربعاء ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ القرار بشان اعادة فتح سفارتها في دمشق في ظل سلوك واداء حكام سوريا المقبلين.
رمز الخبر: ۷۰۷۷۰
تأريخ النشر: 25 December 2024

قالت الناطقة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني في تعقيب على ما قالته يوم امس في مؤتمرها الصحفي الاسبوعي ردا على سؤال بشان التطورات الاخيرة في سوريا والعلاقات بين البلدين، قالت ان ايران ستتخذ القرار في ضوء اداء وسياسات التيارات الحاكمة في سوريا. وكما تعلمون فان الوضع في سوريا في الوقت الحاضر غير واضح.

واضافت المتحدثة باسم الحكومة وهي تتحدث الى مراسل ارنا انه من غير الواضح باي شكل ولاي هدف وباي مبرر، غيّرت بعض الدول توجهاتها فجاة بشان سوريا ، موضحة ان الجمهورية الاسلامية الايرانية ستتخذ القرار بهذا الخصوص في ظل سلوك واداء حكام سوريا.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
قائد الثورة يهنئ بمناسبة عيد ميلاد المسيح (ع)
الخارجية الإيرانية تعزي بضحايا الطائرة الأذربيجانية
مهاجراني: اعادة فتح السفارة الايرانية في دمشق يتوقف على سلوك واداء حكام سوريا المقبلين
القوات المسلحة الايرانية ستجري مناورات دفاعية هجومية مشتركة خلال الأيام المقبلة
قائد بحرية الحرس الثوري: إيران قادرة على تصنيع سفن الألمنيوم محليًا
رسالة قائد الثورة الإسلامية الى مؤتمر الصلاة العام الـ31
وزیر الخارجیة الايراني يؤكد على دعم بلاده لتحقيق الاستقرار والأمن المستديم والتنمية في أفغانستان
عراقجي: من السابق لأوانه الحكم على مستقبل سوريا
إصابة أكثر من 9 مستوطنين عند هروبهم الى الملاجئ بعد اطلاق صاروخ من اليمن