قائد بحرية الحرس الثوري: إيران قادرة على تصنيع سفن الألمنيوم محليًا

أعلن قائد بحرية الحرس الثوري الإسلامي الأدميرال علي رضا تنغسيري أن إيران أصبحت الآن قادرة على تصنيع سفن تعتمد على الألمنيوم محليًا بفضل خبرة المتخصصين فيها.

وفي حديثه خلال حفل أقيم على هامش توقيع عقود تصنيع المعدات البحرية الاستراتيجية، سلط الأدميرال تنغسيري الضوء على أنه في حين كانت تعتمد البلاد على الولايات المتحدة في بناء السفن البحرية قبل الثورة الإسلامية عام 1979، فإنها الآن تصنع سفنًا متقدمة باستخدام الألمنيوم.

كما أشار إلى أن معهد شهيد محلاتي التابع لبحرية الحرس الثوري الإيراني قام ببناء 17 سفينة متقدمة جاهزة للانضمام إلى الأسطول البحري للبلاد.

وأضاف أن إيران تمتلك منذ فترة طويلة أكبر أسطول بحري في العالم وأن النقوش القديمة الموجودة في قناة السويس تشهد على هذه الحقيقة.