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رسالة قائد الثورة الإسلامية الى مؤتمر الصلاة العام الـ31

وجّه سماحة آية الله العظمى السيد الخامنئي قائد الثورة الإسلامية المعظم رسالةً إلى المؤتمر العام الحادي والثلاثين للصلاة أوصى فيها المصلين بأداء الصلاة في أول وقتها بانتباه وحضور القلب.
رمز الخبر: ۷۰۷۶۷
تأريخ النشر: 25 December 2024

فقد قرأ حجة الإسلام والمسلمين رضا نوري رسالة قائد الثورة إلى مؤتمر الصلاة الحادي والثلاثين صباح الأربعاء في مراسيم افتتاحه في مجمع "آفتاب" في بجنورد.

جاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم

"والحمد لله أن سلسلة اجتماعات الصلاة المباركة استمرت على مر السنين، وبارك الله في هذا العمل الصادق للسيد قراءتي حيث استمر كما كان متوقعا، ونأمل أن تستمر بركاته. ونصيحتي المؤكدة، أولاً، هي أداء الصلاة في أول وقتها، وثانياً، المحافظة على حضور القلب والانتباه إليه، وعلى المصلي أن يعلم أنه يتحدث مع الذي مالك الكون ويوم القيامة، واذا كانت الصلاة تشمل على الميزتين المذكورتين أعلاه لتؤثر على قلب وروح المصلي، ثم تترك آثارها على الحياة الشخصية والاجتماعية، وأخص الشباب بهذه النصائح آملاً أن يشمل توفيق الله حالهم."

السيد علي الخامنئي

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