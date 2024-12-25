وزیر الخارجیة الايراني يؤكد على دعم بلاده لتحقيق الاستقرار والأمن المستديم والتنمية في أفغانستان

أشار عباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني إلى الإرادة الجادة للحكومة في انتهاج سياسة حسن الجوار واهتمام إيران الخاص بالاوضاع في أفغانستان ودعم ومساعدة شعبها على تحقيق الاستقرار والأمن المستديم والتنمية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية عباس عراقجي للقائم بالاعمال الجديد لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أفغانستان، علي رضا بيكدلي، الذي قدم تقريرًا عن مهمته، أوضح فيها الخطط المقبلة لمتابعة تطور العلاقات والتعاون بين البلدين الجارين.

وأشار عراقجي في هذا اللقاء إلى الإرادة الجادة للحكومة في اتباع سياسة حسن الجوار، وأكد اهتمام إيران الخاص بالاوضاع في أفغانستان ودعم ومساعدة شعبها لتحقيق الاستقرار والأمن المستدام والتنمية.

وكان علي رضا بيكدلي قد شغل سابقًا مناصب؛ القائم باعمال السفارة الايرانية في كازاخستان، ورئيس اللجنة المعنية بإعادة التنمية الاقتصادية في افغانستان بوزارة الخارجية، ومساعد شؤون الأبحاث في مركز الدراسات السياسية والدولية، وسفير جمهورية إيران الإسلامية لدى أذربيجان وقبرص وتركيا، ومساعد الخارجية للشؤون القنصلية والبرلمانية والجاليات الايرانية.