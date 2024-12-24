النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۶مشاهدات
‍ پ

وزير الخارجية الايراني: الصواريخ اليمنية اربكت حسابات العدو

صرح وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي انه حتى عندما يتعرض اليمنيون لأشد قصف للتحالف الأمريكي الصهيوني فإنهم يستهدفون قلب الأراضي المحتلة بصواريخهم المحلية الصنع.
رمز الخبر: ۷۰۷۶۲
تأريخ النشر: 24 December 2024

قال وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء في مقابلة على هامش المؤتمر الوطني للمسؤولين والقيادات السياسية للقوات المسلحة: "إن الشعب اليمني لعب دوراً غير مسبوق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني منذ بداية عملية طوفان الأقصى بالاعتماد على صواريخهم ومعداتهم الدفاعية المحلية".

وأضاف وزير الخارجية: "حتى عندما يتعرض اليمنيون لأشد قصف للتحالف الأمريكي الصهيوني فإنهم يستهدفون قلب الأراضي المحتلة بصواريخهم المحلية الصنع".

وأكد عراقجي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم جبهة المقاومة والشعب اليمني بكل قوتها، لكن اليمنيين لا يحتاجون إلى المساعدة وهم يعتمدون على انفسهم ويقاومون".

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
عشرات الشهداء بغزة والاحتلال يواصل الحرب ضد مستشفيات الشمال
وزير الخارجية الايراني: الصواريخ اليمنية اربكت حسابات العدو
ظريف يقترح في مجلة «الإيكونوميست»: مبادرة «المودة» لتحول غرب آسيا
الحكومة الايرانية: نجري محادثات لاعادة فتح سفارتنا بدمشق
لأول مرة؛ الاحتلال يعترف بمسؤوليته عن اغتيال هنية
صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بالأراضي المحتلة إثر إطلاق صواريخ من اليمن
مجزرة جديدة في قطاع غزة والأونروا تتهم إسرائيل بانتهاك قواعد الحرب
بقائي: لايوجد لنا اتصال مباشر بالجهة الحاكمة في سوريا ونحن نتصرف بقوة دفاعا عن أنفسنا
محمد علي الحوثي: مصير نتنياهو هو السجن أو العزل مهما حاول التمسك بالحل العسكري لبقائه
إستمرار الاعتداءات على أتباع أهل البيت(ع) منذ سقوط نظام الأسد