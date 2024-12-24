وزير الخارجية الايراني: الصواريخ اليمنية اربكت حسابات العدو

صرح وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي انه حتى عندما يتعرض اليمنيون لأشد قصف للتحالف الأمريكي الصهيوني فإنهم يستهدفون قلب الأراضي المحتلة بصواريخهم المحلية الصنع.

قال وزير الخارجية السيد عباس عراقجي، اليوم الثلاثاء في مقابلة على هامش المؤتمر الوطني للمسؤولين والقيادات السياسية للقوات المسلحة: "إن الشعب اليمني لعب دوراً غير مسبوق في الدفاع عن الشعب الفلسطيني منذ بداية عملية طوفان الأقصى بالاعتماد على صواريخهم ومعداتهم الدفاعية المحلية".

وأضاف وزير الخارجية: "حتى عندما يتعرض اليمنيون لأشد قصف للتحالف الأمريكي الصهيوني فإنهم يستهدفون قلب الأراضي المحتلة بصواريخهم المحلية الصنع".

وأكد عراقجي: "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم جبهة المقاومة والشعب اليمني بكل قوتها، لكن اليمنيين لا يحتاجون إلى المساعدة وهم يعتمدون على انفسهم ويقاومون".