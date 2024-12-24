دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط الأراضي المحتلة إثر إطلاق صواريخ من اليمن حسب اعلام كيان الاحتلال.

صفارات الإنذار تدوي في عدة مناطق بالأراضي المحتلة إثر إطلاق صواريخ من اليمن

أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه "تم إطلاق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ في تل أبيب، ويافا، وبيتح تكفا، وريشون لتسيون، وأشدود، ورمات غان، واللد، والرملة، وهرتسليا، ورحوفوت".

كما تم إطلاق صفارات الإنذار من الصواريخ والقذائف في "عراد وكسيفة وعرعرة في النقب، وفي تل عراد ومريت وسافا"، وفق الصحيفة.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "عقب التحذيرات التي تم تفعيلها قبل قليل، تم اعتراض صاروخ أطلق من الأراضي اليمنية".

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان حركة أنصار الله اليمنية يوم الاثنين، تنفيذ عمليتين عسكريتين على هدفين عسكريين إسرائيليين في منطقتي عسقلان ويافا.