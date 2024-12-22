النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۲۰مشاهدات
‍ پ

عراقجي: نحن على ثقة تامة بسلمية الملف النووي

اكد وزير الخارجية الايرانية ان ايران على ثقة تامة بسلمية الملف النووي ولا مانع لدينا من إشراك الآخرين، ولم نتخل عن طاولة المفاوضات على الإطلاق حتى بعد الانسحاب الأميركي ومستعدون لدخول مفاوضات مشرفة على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة.
رمز الخبر: ۷۰۷۴۹
تأريخ النشر: 22 December 2024

تحدث السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته إلى مصر للمشاركة في قمة "دي 8"، مع قناة "الغد"، وأجاب عن أسئلة مراسل القناة حول البرنامج النووي الإيراني، وقال «ما زلنا ننتظر قرار الأطراف التي دخلنا في مفاوضات معها والمكونة من 3 دول أوروبية والصين وروسيا والجانب الأميركي الذي انسحب من المجموعة».

وأضاف «نحن على ثقة تامة بسلمية الملف النووي ولا مانع لدينا من إشراك الآخرين، ولم نتخل عن طاولة المفاوضات على الإطلاق حتى بعد الانسحاب الأميركي ومستعدون لدخول مفاوضات مشرفة على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة».

كما أكد على أن العقيدة العسكرية والأمنية الإيرانية ليست مبنية على امتلاك الأسلحة النووية على الإطلاق، مشيرا إلى أنه يمكن الوصول إلى بعض الحلول بطرق سلمية تفاديا للتصعيد وإطار العمل الدبلوماسي.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
محلل صهيوني: اسرائيل ستتعرض لتهديد وجودي في حال استخدمت ايران رؤوس نووية
قائد الثورة الإسلامية: الشعب الإيراني يسحق مرتزقة الأمريكان/ لا نمتلك قوات بالنيابة اساسا
عراقجي: نحن على ثقة تامة بسلمية الملف النووي
عدوان أمريكي بريطاني على صنعاء
رسالة غير مباشرة من إيران إلى المعارضة المسلحة السورية لحماية السفارة ومرقد السيدة زينب (ع)
ولايتي: استقرار أقلية متطرفة في سوريا جرس إنذار للمنطقة
الخارجية الايرانية تستدعي السفير السويسري والقائم بالأعمال الإيطالي
القوات المسلحة اليمنية تستهدف هدفاً عسكرياً للعدو الإسرائيلي في منطقة يافا المحتلة
طبيب سعودي يدهس بسيارته حشدًا من الناس ويقتل 11 شخصا في المانيا
بقائي: قرار اجلاء القوات الاستشارية من سورية كان اجراء مسؤولا
القنصل الإيراني في باريس: ما يزال مقتل المواطنين الإيرانيين في فرنسا قيد التحقيق