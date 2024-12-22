عراقجي: نحن على ثقة تامة بسلمية الملف النووي

اكد وزير الخارجية الايرانية ان ايران على ثقة تامة بسلمية الملف النووي ولا مانع لدينا من إشراك الآخرين، ولم نتخل عن طاولة المفاوضات على الإطلاق حتى بعد الانسحاب الأميركي ومستعدون لدخول مفاوضات مشرفة على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة.

تحدث السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، خلال زيارته إلى مصر للمشاركة في قمة "دي 8"، مع قناة "الغد"، وأجاب عن أسئلة مراسل القناة حول البرنامج النووي الإيراني، وقال «ما زلنا ننتظر قرار الأطراف التي دخلنا في مفاوضات معها والمكونة من 3 دول أوروبية والصين وروسيا والجانب الأميركي الذي انسحب من المجموعة».

وأضاف «نحن على ثقة تامة بسلمية الملف النووي ولا مانع لدينا من إشراك الآخرين، ولم نتخل عن طاولة المفاوضات على الإطلاق حتى بعد الانسحاب الأميركي ومستعدون لدخول مفاوضات مشرفة على أساس الاحترام والمصالح المتبادلة».

كما أكد على أن العقيدة العسكرية والأمنية الإيرانية ليست مبنية على امتلاك الأسلحة النووية على الإطلاق، مشيرا إلى أنه يمكن الوصول إلى بعض الحلول بطرق سلمية تفاديا للتصعيد وإطار العمل الدبلوماسي.