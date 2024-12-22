ولايتي: استقرار أقلية متطرفة في سوريا جرس إنذار للمنطقة

تم تحذير الأصدقاء في المنطقة من أن أي مساعدة لإشعال الفتن ستعود عليهم سريعًا، وأنه بدلاً من الاعتماد على الغرباء، ينبغي أن يكونوا إلى جانب المسلمين.

بعد سنوات من المحاولات والمؤامرات، تمكنت الولايات المتحدة وإسرائيل من تحويل واحدة من أهم القواعد المناهضة للصهيونية في سوريا إلى ساحة للفوضى. كانت سوريا، في عهد حافظ الأسد وبشار الأسد، واحدة من الدول الرئيسية في مواجهة الصهيونية. وكان أنور السادات، من خلال توقيع اتفاقية كامب ديفيد، أول من خان قضية فلسطين.

كانت قضية فلسطين بمثابة إحياء للحروب الصليبية بعد عام 690 هـ. بدأت الحروب الصليبية بفتوى من البابا أوربان الثاني عام 1095 م، حيث هاجم المسيحيون الكاثوليك بيت المقدس. وأشار الشاعر سعدي الشيرازي في أعماله إلى مقاومة المسلمين أمام الصليبيين.

في العصر الحديث، ظهرت الحروب الصليبية الجديدة بتصميم من المسيحيين المتطرفين والصهيونية. ففي عام 1897، طرح تيودور هرتزل فكرة الصهيونية خلال مؤتمر عقد في بازل بسويسرا. وفي عام 1916، تم توقيع اتفاقية سايكس-بيكو بين فرنسا وبريطانيا لتقسيم أراضي الدولة العثمانية. وفي عام 1917، أعلن آرثر بلفور، وزير الخارجية البريطاني، أن فلسطين ستكون الوطن المستقبلي لليهود.

بين عامي 1918 و1939، هاجر مئات الآلاف من اليهود من شرق أوروبا وأحيانًا من غربها، ومن أمريكا اللاتينية وآسيا إلى فلسطين. أنتجت هوليوود فيلم "Exodus" الذي أظهر اليهود كمظلومين يعودون إلى فلسطين. اتخذ كبار علماء إيران، مثل الإمام الخميني (ره) وآية الله طالقاني، مواقف واضحة في نضالهم ضد إسرائيل.

الغربيون، بما في ذلك البريطانيون في شبه القارة الهندية والهولنديون في جنوب شرق آسيا، أنشأوا شركتين للتجارة، لكنهم مع مرور الوقت استولوا عليهما بالكامل. وكان الهدف الآخر للغربيين، خصوصًا الأنغلو-ساكسونيين، السيطرة على العالم بأسره. فشل البريطانيون في التغلب على الدولة العثمانية ولم يتمكنوا من تحقيق أهدافهم هناك.

في عهد السلطان عبد الحميد، أحد أضعف سلاطين الدولة العثمانية، جاء إليه مجموعة من اليهود وعرضوا شراء فلسطين. أدلى السلطان عبد الحميد بتصريح تاريخي قائلاً: "لم أرَ قط إنسانًا يتم تشريحه وهو لا يزال على قيد الحياة." وفي هذا السياق، تبنوا مسارين؛ الأول وقف عمليات قتل اليهود على يد الألمان، والثاني تصوير مشاهد مرعبة عن معاناة السجناء اليهود.

من عام 1918 حتى بداية الحرب العالمية الثانية، نفذ البريطانيون التحضيرات اللازمة، بمساعدة الأمريكيين. كان الهدف من إنشاء وطن يهودي في قلب الأراضي الإسلامية هو منع وحدة المسلمين والدول الإسلامية. كبار علماء إيران، مثل الإمام الخميني (ره) وآية الله طالقاني، اتخذوا مواقف صارمة ضد إسرائيل، كما ألقى سيد مجتبی نواب صفوي خطبًا في جامعات مصر ضد إسرائيل، وكان له تأثير في تأسيس حركة فتح.

بعد تأسيس إسرائيل، اتبعت الدول المختلفة أساليب متباينة لمواجهتها. جمال عبد الناصر في مصر، كمسلم شريف، سعى إلى توحيد العرب وتحرير فلسطين، وأنشأ الجامعة العربية في القاهرة. وفي المقابل، أصبحت منظمة المؤتمر الإسلامي أكثر انحيازًا لمعارضي الحرب مع إسرائيل. أما الملك حسين في الأردن، فأعلن ظاهريًا الحرب على إسرائيل، لكنه في الواقع استخدم الفلسطينيين كقوة قتالية.

تُظهر وفاة جمال عبد الناصر المفاجئة الضغوط الشديدة والعجز الذي كانت تعاني منه منظمة المؤتمر الإسلامي. ميشيل عفلق، المسيحي السوري، أسس حزب البعث في سوريا والعراق، وكان هدفه الأساسي هو إزالة الإسلام من الحياة السياسية. تولى حافظ الأسد السلطة في سوريا، فيما وصل صدام حسين إلى السلطة في العراق. وكانت حرب صدام ضد إيران بمثابة أول تأثير سلبي لوجود عفلق في العراق.

أدى وجود الأمريكيين في العراق إلى تشكيل جماعات إرهابية مثل داعش. تمكّن الشعب العراقي من هزيمة داعش بمساعدة إيران، ولكن الولايات المتحدة لا تزال موجودة في العراق. قاوم لبنان، بدعم من إيران وحزب الله، ضد إسرائيل، بينما قاوم اليمن بقيادة الحوثيين ضد السعودية والوهابية. كما كان لتركيا دور مهم في دعم وجود القوات الأمريكية في المنطقة، ودعمت الجماعات الإرهابية في إدلب.

بعد هجوم حماس وحلفائها على إسرائيل، ورد إسرائيل على غزة، كانت حزب الله الوحيد الذي قدم المساعدة للفلسطينيين. كما دعم محور المقاومة، الذي يشمل إيران، العراق، سوريا، واليمن، الفلسطينيين. وفي المقابل، دعمت تركيا، بالتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل، الجماعات الإرهابية في سوريا، واحتلت إسرائيل أجزاء من سوريا. كما أيدت الدول الغربية هذه الإجراءات. تم تحذير أصدقاء المنطقة من أن أي مساعدة لإشعال الفتن ستعود عليهم سريعًا، وأنه بدلاً من الاعتماد على الغرباء، يجب أن يقفوا إلى جانب المسلمين.

الدكتور علي أكبر ولايتي، مستشار قائد الثورة الإسلامية في الشؤون الدولية