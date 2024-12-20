بزشكيان في قمة "دي 8": غزة تتعرض لإبادة جماعية والتجويع/ ندعو الدول الاسلامية للوقوف امام اسرائيل

صرح رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية، مسعود بزشكيان، خلال كلمته في قمة الدول الثماني الإسلامية النامية (دي 8) المنعقدة في القاهرة، ان غزة تتعرض لإبادة جماعية ويتم استخدام التجويع وسيلة حرب، الامر الذي يدعو الدول الاسلامية الى الوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الصهيوني.

رئيس الجمهورية "مسعود بزشكيان" ألقى كلمته خلال قمة "دي8" في القاهرة ، و قد استهل حديثه بالإشادة بدور مصر التاريخي والثقافي، مشيرًا إلى أن هذا البلد العريق يحتضن تجليات مهمة من تاريخ الحضارة الإنسانية على ضفاف نهر النيل، حيث تلتقي عظمة الحضارة القديمة مع غنى الثقافة الإسلامية.

وأكد بزشكيان أن منطقة غرب آسيا، خاصة غزة وجنوب لبنان وسوريا، تعيش منذ أكثر من 14 شهرًا في ظل هجمات مكثفة من الاحتلال الإسرائيلي وغزة تتعرض لابادة جماعية كما يتم استخدام التجويع كوسيلة حرب. وأوضح أن هذه التحديات تستدعي من الدول الإسلامية توثيق التعاون للحفاظ على الأمن والاستقرار والوقوف معا لمواجهة اعتداءات الكيان الصهيونی.

كذلك أشار الرئيس إلى أن أعضاء "دي 8" يمتلكون إمكانيات فريدة تمكنهم من تحقيق مكانة متميزة في التكامل بين الصناعة والتكنولوجيا. وأكد أن تطوير التعاون المتعدد الأطراف بين الدول الأعضاء بات ضرورة ملحة، لا سيما في ظل التوجه نحو بناء شركات اقتصادية وتجارية ذكية تستند إلى مصالح مشتركة.

ولفت رئيس الجمهورية الإسلامية إلى أن الشباب هم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية، مشددًا على أهمية الاستثمار في قدراتهم لضمان مستقبل أفضل. وأكد على ضرورة إعادة النظر في أساليب التعاون، خاصة مع تطور المجالات الصناعية والتكنولوجية.

كما أعلن استعداد إيران لتبادل الخبرات والمشاركة في المشروعات التنموية، داعيًا إلى خطوات عملية تشمل إنشاء بنك مشترك للأفكار والاستثمارات، إقامة حدائق ومراكز علمية مشتركة، تنظيم فعاليات علمية وتكنولوجية، تقديم منح دراسية وتسهيلات تعليمية، وتطوير برامج لدعم ريادة الأعمال وحل مشكلة البطالة بين الشباب.

كذلك أكد بزشكيان على أهمية توظيف التكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، بشكل مدروس لإدارة تأثيراتها السلبية. واقترح أن تصدر القمة تعليمات واضحة لتعزيز استغلال التكنولوجيا في تقوية الاقتصادات الوطنية ورفع مرونتها في مواجهة الصدمات المستقبلية. كما أعلن عن تنظيم أول اجتماع للجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التابعة للمنظمة في إيران قريبًا.

في ختام كلمته، أعرب الرئیس بزشكيان عن تفاؤله بالمستقبل، مؤكدًا أن المنظمة، بقيادة مصر، ستشهد تقدمًا ملحوظًا في تحقيق أهدافها المشتركة بحلول عام 2030، خاصة في تعزيز التجارة بين الدول الأعضاء وزيادة دور التبادل التجاري كوسيلة فعالة لتحقيق هذه الطموحات.