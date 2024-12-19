اليمن: سنستهدف منشآت الكهرباء والنفط الإسرائيلية

أكدت اليمن، ردًا على الهجمات التي شنها الكيان الصهيوني فجر اليوم على موانئ ومحطات الطاقة في البلاد، أنها ستستهدف منشآت الكهرباء والنفط التابعة لهذا الكيان.

أوضح "توفيق الحميري"، مستشار وزارة الإعلام اليمنية، أن العدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على اليمن لن يمر دون رد. وقال الحميري: "نحن في حالة حرب مع الكيان الصهيوني، وسنرد على هجماته فجر اليوم باستهداف منشآت الكهرباء والنفط التابعة له."

وأضاف الحميري: "هذه الاعتداءات لن تزيدنا إلا إصرارًا وعزيمة لدعم إخوتنا في غزة."

من جانبه، قال "محمد البخيتي"، عضو المكتب السياسي لأنصار الله: "هذه الهجمات تكشف نفاق الغرب وازدواجيته." وأكد البخيتي أن العمليات العسكرية اليمنية لدعم غزة ستستمر، مشددًا على أن اليمن سيقابل أي تصعيد بالمثل حتى يتوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وأضاف: "الدعم لغزة سيستمر حتى يتوقف القتل بحق الشعب الفلسطيني، وتُسمح بدخول الغذاء والدواء والوقود إلى القطاع."

في وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام اليمنية أن الهجمات الجوية التي شنتها قوات الاحتلال الصهيوني فجر اليوم على مناطق ومنشآت في صنعاء والحديدة، أسفرت عن استشهاد تسعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين.

وذكرت التقارير أن الكيان الصهيوني استهدف خلال هذا الهجوم عدة محطات كهرباء وميناءين في الحديدة وصنعاء.

وأوضحت المصادر أن هذه الاعتداءات جاءت في محاولة لوقف العمليات العسكرية اليمنية لدعم غزة، التي تواجه منذ أكثر من 400 يوم عدوانًا مستمرًا في ظل صمت معظم الدول العربية والعالم على الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.