عراقجي: الكيان الصهيوني يجب ان يخرج فورا من الاراضي المحتلة في غزة ولبنان وسوريا

وقال وزير الخارجية الايراني : "إن المجتمع الدولي فشل بشكل مخز في وقف أعمال العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي يرتكبها النظام الصهيوني".

هنأ وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، في مستهل كلمته، مصر لتوليها رئاسة منظمة "دي 8" لعامي 2024 و2025 وثمن للشعب والحكومة المصرية حسن استضافة الوفد الايراني.

وقال عراقجي ان زيارة مدينة القاهرة التاريخية والجميلة كانت مدعاة للبهجة على الدوام، كما قدم الشكر لبنغلادش لاستضافتها الجديرة لمنظمة "دي 8" خلال الاعوام الماضية.

واضاف عراقجي: نجتمع هنا لنمهد ان شاء الله لقمة ناجحة لقادة دول دي 8 في الوقت الذي مازال العالم الاسلامي يعاني رغم مضي 15 عاما من همجية صهيونية غير مسبوقة في غزة ولبنان وسوريا.

واوضح عراقجي ان منظمة دي 8 كانت ضمن الدول الاولى التي ادانت في شهر اكتوبر عام 2023 العدوان الصهيوني على غزة وعقدت على الاثر الاجتماع الطارع لوزراء دي 8 حول غزة في شهر يناير عام 2024 في اسطنبول.

وتابع عراقجي ان اجتماع القمة الخاص لدول دي 8 حول اوضاع فلسطين ولبنان والتي ستعقد غدا في القاهرة هو تبلور جديد للالتزام المشترك للدول الاعضاء بالمودة والسلام والحوار والعدالة وسيادة القانون في ارجاء المنطقة والعالم، وهي مبادئ وردت في ميثاق منظمة دي 8 بوضوح.

المجتمع الدولي فشل في وقف الجرائم الاسرائيلية

وندد عراقجي بفشل المجتمع الدولي المعيب في وقف العدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد البشرية والابادة الصهيونية، قائلا ان هذا الفشل ناجم عن الدعم السياسي والعسكري والاستخباري والمالي الذي توفره الحكومة الاميركية لاسرائيل.

واعرب عراقجي عن امله في ان يوجه اجتماع قمة دول دي 8 يوم غد الخميس رسالة قوية الى العالم بضرورة الانهاء الفوري للعدوان والعنف الاسرائيلي في غزة ولبنان وسوريا، ويجب اخضاع الكيان الصهيوني وحلفائه للمحاسبة ازاء افعالهم، فالوقف الفوري لاطلاق النار في غزة يجب ان يفرض لكي يتمكن اهالي غزة من الوصول دون عوائق الى المساعدات الانسانية، ويجب احقاق الحق الفلسطيني وحق تقرير المصير للفلسطينيين، كما يجب منع اي محاولات صهيونية لضم الاراضي المحتلة، ويجب ان تنسحب القوات الصهيونية فورا من اراضي غزة ولبنان وسوريا، واخيرا فان دول منظمة دي 8 هي مستعدة لدعم فلسطين ولبنان لمعالجة التحديات والمشاكل الاقتصادية الناجمة عن الاوضاع الراهنة.