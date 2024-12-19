زيارة الرئيس بزشكيان الى مصر/ مناقشة قضية فلسطين ووضع اللمسات الاخيرة لفتح السفارة

أوضح رئيس مكتب حماية المصالح الإيرانية بالقاهرة بشأن اجندة زيارة الرئيس الايراني مسعود بزشكيان الى مصر قال: "إجمالي عدد سكان الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية الثمانية نحو مليار و200 مليون نسمة وسقف التبادل التجاري لهذه الدول عام 2022 كان حوالي 320 مليار دولار".

وأضاف سلطاني فرد: "خلال زيارة الرئيس بزشكيان الى القاهرة ومشاركته في اجتماع مجموعة الدول الصناعية الثمانية سيتم عقد لقاء حول القضايا المتعلقة بالشباب ومستقبلهم والحلول التي يمكن أن تنشط جيل اليوم على الساحة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية".

وتابع: "من القضايا المهمة الأخرى التي سيتم مناقشتها في هذه الرحلة هي قضية فلسطين. وهي لا تزال القضية المركزية في القضايا الإقليمية. وللأسف ما زلنا نشهد هذه الحرب غير المتكافئة وانتشارها في بلدان أخرى".

كما صرح: "ان الدكتور بزشكيان سيغادر طهران متوجهاً إلى القاهرة بعد ساعات قليلة بهدف المشاركة في الاجتماع الـ11 لقادة مجموعة الثمانية".

فصل جديد في العلاقات الإيرانية المصرية ووضع اللمسات الأخيرة لفتح السفارة

وقال سلطاني فرد: "مصر يبلغ عدد سكانها 110 ملايين نسمة وهي نقطة الوصل بين آسيا والقارة الأفريقية. الموقع الجغرافي والسياسي لمصر، وقربها من قناة السويس، والبحر الأبيض المتوسط والأسواق الأوروبية، من بين الميزات التي يمكن أن توسع القدرة الاقتصادية لإيران".

وتابع رئيس مكتب حماية المصالح الإيرانية بالقاهرة : "نأمل أن تكون زيارة الدكتور بزشكيان للقاهرة هي الخطوة الأخيرة لتحسين مستوى العلاقات الثنائية من مكتب حماية المصالح إلى السفارة".

وشدد: "يمكن لإيران أن تتفاعل مع مصر في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن تتخذ خطوات جيدة لتحسين العلاقات الثنائية. حاليًا، قمنا باستثمارات ثنائية في مجال المنسوجات والخدمات المصرفية والشحن".

وأوضح: "في العام الماضي، أصدرت مصر الإذن للسياح الإيرانيين بالدخول جوا مباشرة من طهران"، مضيفا: "الدكتور بزشكيان سيجتمع مع نظيره المصري على هامش اجتماع قادة مجموعة الدول الصناعية الثمانية ويبحث معه سبل تطوير العلاقات".