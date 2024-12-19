أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية ردا على التصريحات الجديدة لـ "رافائيل غروسي"، على الوكالة أن تحافظ على حيادها وأن تتصرف بمهنية.

اسلامي: على الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تحافظ على حيادها وأن تتصرف بمهنية

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية اليوم الأربعاء ردا على التصريحات الجديدة للمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية "رافائيل غروسي"، على الوكالة أن تحافظ على حيادها وأن تتصرف بمهنية.

وذكر محمد إسلامي أن الوقت الآن هو الوقت المناسب لمراجعة القرار 2231 في الأمم المتحدة الذي ينعقد كل 6 أشهر، وقال: هذا القرار مكون من جزأين، يتضمن قبول إيران بالقيود لبناء الثقة مقابل رفع العقوبات والوفاء بالالتزامات من قبل الطرف الآخر.

وأضاف نائب الرئيس: من غير المقبول أن تتناول منظمة دولية جانباً واحداً فقط من القصة بطريقة استفزازية .

وفي النهاية قال رئيس منظمة الطاقة الذرية: نتوقع من المدير العام للوكالة وهو دبلوماسي ذو تاريخ طويل أن يلتزم بهذه الأمور.

وبحسب الوكالة، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في مقابلة مع وكالة "انسا" الإيطالية إن إيران تقوم بتخصيب اليورانيوم بالقرب من المستوى العسكري وتتحرك بسرعة نحو دولة نووية. ولم تعد خطة العمل الشاملة المشتركة ذات صلة و إن الأمر يتطلب فهماً جديداً للنظر في حقائق البرنامج النووي الإيراني.