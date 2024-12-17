النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۳۷مشاهدات
‍ پ

أول تصريح للأسد من موسكو.." لم أغادر بشكل مخطط له"

قال الأسد في بيان نسب إليه ونشرته قناة "الرئاسة السورية" على تيليجرام، اليوم الإثنين إنه "لم يغادر سوريا بشكل مخطط له كما أشيع".
رمز الخبر: ۷۰۷۲۶
تأريخ النشر: 16 December 2024

قال الأسد في بيان نسب إليه ونشرته قناة "الرئاسة السورية" على تيليجرام، اليوم الإثنين إنه "لم يغادر سوريا بشكل مخطط له كما أشيع".

كما أضاف أنه بقي في دمشق حتى صباح يوم 8 ديسمبر "يتابع عمله"، لافتاً إلى أنه انتقل إلى قاعدة حميميم باللاذقية في وقت مبكر من ذلك اليوم، لمتابعة القتال.

لكنه أوضح أنه "حين وصل اللاذقية، تبين سقوط آخر مواقع الجيش في دمشق وتدهور الواقع الميداني، عندها طلبت منه روسيا ترك القاعدة بعد هجمات بطائرات مسيرة."

موضوع التنحي لم يطرح

كذلك شدد على أنه خلال تلك الأحداث لم يطرح موضوع اللجوء أو التنحي من قبله أو من قبل أي شخص أو جهة.

إلى ذلك، اعتبر الأسد أنه "لا معنى لبقاء المسؤول في المنصب بعد سقوط الدولة بيد الإرهاب، وعدم القدرة على تقديم أي شيء"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن من رفض المقايضة طوال سنوات الحرب بين "أمن البلاد وأمنه الشخصي، لن يفعل ذلك اليوم"، حسب قوله.

كما ختم لافتا إلى أنه "لم يكن يوما ساعياً أو لاهثا وراء المناصب."

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
العراق لن يستطيع التعامل مع النظام السوري لكونه مصنف إرهابيا وإعدام الجولاني مازال قائما في العراق
عراقجي سيتوجه إلى القاهرة اليوم
إسلامي: الصهاينة عمليا عطلوا الأمم المتحدة
قائد الثورة الإسلامية: توهم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وبعض حلفائهم حول انتهاء المقاومة هو خطأ بالكامل
بقائي: أمريكا وألمانيا شريكتان في الإبادة الجماعية بغزة
عدوان اسرائيلي بالقرب من منطقة السيدة زينب (س) بريف دمشق
أول تصريح للأسد من موسكو.." لم أغادر بشكل مخطط له"
زهره وند: بشار الأسد لم يتشاور مع إيران بشأن مغادرة سوريا