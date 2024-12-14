أعلنت مصادر إعلامية في سوريا أن عمليات الإعدام الميدانية التي ينفذها عناصر تنظيم داعش قد استؤنفت في البلاد.

داعش تجوب شوارع سوريا: إعدام ما لا يقل عن 100 شخص خلال 4 أيام فقط

أكدت المصادر أن عدد ضحايا جرائم داعش في المناطق الغربية والشرقية من حمص بلغ 100 شخص خلال أربعة أيام فقط.

وبحسب التقرير، هاجم عناصر التنظيم الإرهابي عدة قرى في غرب وشرق حمص، حيث قاموا باعتقال 13 شخصاً كانوا في طريقهم إلى مناطقهم، قبل أن يُعدموهم بإطلاق النار عليهم.

كما قام تنظيم داعش بنشر مقاطع فيديو لجرائمه على مواقع التواصل الاجتماعي، مما رفع حصيلة القتلى إلى 100 ضحية حتى الآن.

وأضافت المصادر الإعلامية السورية أن داعش يرتكب هذه الجرائم دون أي اعتراض من جانب "هيئة تحرير الشام" أو أي من الفصائل الإرهابية الأخرى، مما يثير شكوكاً حول وجود تنسيق بين هذه الجماعات للسماح لداعش بالتحرك بحرية بالقرب من الحدود العراقية.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ سقوط نظام بشار الأسد على يد عناصر "هيئة تحرير الشام"، عادت الجرائم وعمليات الإعدام الميدانية لتتصاعد في سوريا.