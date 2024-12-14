سفارة جمهورية أذربيجان في إيران تستأنف خدماتها القنصلية من 15 ديسمبر

أعلنت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان أن القسم القنصلي في سفارتها في إيران سيستأنف أنشطته رسميا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2024.

قالت الوزارة في بيان: إن استئناف الخدمات القنصلية يشير إلى استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين الأذربيجانيين وغيرهم من الأشخاص.

وكانت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان قد اعلنت في بيان لها قبل عدة اشهر أن بعد المفاوضات التي اجريت، استأنفت سفارة جمهورية اذربيجان في طهران أنشطتها في 15 يوليو 2024.

وبحسب بيان الوزارة، عاد السفير والطاقم الدبلوماسي الأذربيجاني إلى إيران.

وأضافت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان: اتخذت إيران الإجراءات المناسبة لضمان الأمن أمام المبنى الجديد لسفارة جمهورية أذربيجان امتثالا لالتزاماتها في مجال الحماية الدبلوماسية في إطار "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وكانت حكومة أذربيجان قد اغلقت سفارتها في طهران بعد أن هاجم شخص مسلح السفارة قبل نحو عامين.