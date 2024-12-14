النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۱۷۳مشاهدات
‍ پ

سفارة جمهورية أذربيجان في إيران تستأنف خدماتها القنصلية من 15 ديسمبر

أعلنت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان أن القسم القنصلي في سفارتها في إيران سيستأنف أنشطته رسميا في 15 كانون الأول/ديسمبر 2024.
رمز الخبر: ۷۰۷۲۰
تأريخ النشر: 14 December 2024

قالت الوزارة في بيان: إن استئناف الخدمات القنصلية يشير إلى استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين الأذربيجانيين وغيرهم من الأشخاص.

وكانت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان قد اعلنت في بيان لها قبل عدة اشهر أن بعد المفاوضات التي اجريت، استأنفت سفارة جمهورية اذربيجان في طهران أنشطتها في 15 يوليو 2024.

وبحسب بيان الوزارة، عاد السفير والطاقم الدبلوماسي الأذربيجاني إلى إيران.

وأضافت وزارة خارجية جمهورية أذربيجان: اتخذت إيران الإجراءات المناسبة لضمان الأمن أمام المبنى الجديد لسفارة جمهورية أذربيجان امتثالا لالتزاماتها في مجال الحماية الدبلوماسية في إطار "اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

وكانت حكومة أذربيجان قد اغلقت سفارتها في طهران بعد أن هاجم شخص مسلح السفارة قبل نحو عامين.

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
آخرالاخبار
روسیا تعلق إمدادات القمح لسوريا
إسلامي: لم ولن نحدث اى عائق امام الوكالة الدولية للرقابة على انشطتنا
داعش تجوب شوارع سوريا: إعدام ما لا يقل عن 100 شخص خلال 4 أيام فقط
عراقجي: سوريا في اختبار صعب
سفارة جمهورية أذربيجان في إيران تستأنف خدماتها القنصلية من 15 ديسمبر
العميد سريع: نفذنا عمليتين ضد الصهاينة في عسقلان ويافا