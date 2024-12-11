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القوات المسلحة اليمنية تستهدف سفن امداد ومدمرتين أمريكيتين وأهداف حيوية في يافا وعسقلان

أعلنت القوات المسلحة اليمنية، عن تنفيذ سلسلة من العمليات العسكرية النوعية ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية.
رمز الخبر: ۷۰۷۱۶
تأريخ النشر: 11 December 2024

أوضح المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العميد يحيى سريع في بيان عسكري، أن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية استهدفت ثلاث سفن إمداد أمريكية بعد خروجها من ميناء جيبوتي، مؤكد أن هذه السفن سبق ومارست عدواناً على اليمن.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة استهدفت أيضاً مدمرتين أمريكيتين كانتا ترافقان سفن الإمداد في خليج عدن، مشيراً إلى أن العملية نفذت بعدد من الصواريخ والطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أن هذا الاستهداف هو الثاني من نوعه خلال عشرة أيام، مشيرة إلى استمرارها في تنفيذ عملياتها العسكرية حتى يتوقف العدوان ويرفع الحصار عن قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة اليمنية أن سلاح الجو المسير نفذ صباح اليوم عمليتين عسكريتين استهدفتا أهدافاً عسكرية في منطقتي يافا وعسقلان بطائرتين مسيرتين، مؤكداً أن العمليتين حققتا أهدافهما بنجاح.

وشددت القوات المسلحة على أن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني لن تتوقف حتى تحقيق أهداف المقاومة، المتمثلة في وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة.

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