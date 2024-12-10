تكليف محمد البشير رسميا برئاسة الحكومة السورية المؤقتة

أكدت المصادر في دمشق أن الحكومة السورية الانتقالية برئاسة محمد البشير تتسلم رسميا مقاليد السلطة.

أكدت المصادر في دمشق أن الحكومة السورية الانتقالية برئاسة محمد البشير تتسلم رسميا مقاليد السلطة.

جاء ذلك بعدما عقدت الحكومة السورية اجتماعا اليوم الثلاثاء بحضور رئيس الوزراء الانتقالي محمد الجلالي ورئيس الوزراء المكلف محمد البشير.

وقالت مصادر بالإدارة السياسية السورية للجزيرة إن حكومة محمد البشير لتصريف أعمال المرحلة الانتقالية ستكون مدتها 3 أشهر، مؤكدة أنه سيتم حل الأجهزة الأمنية وإلغاء قوانين الإرهاب.

وأضافت أنه سيتم النظر بحالة الجيش الحالي وإعادة ترتيب أوضاعه، مشيرة إلى أن ضبط الأمن وتقديم الخدمات وانتقال السلطة أولويات في حكومة تصريف الأعمال.

وأكدت أن حكومة تصريف الأعمال ستهيئ الأجواء لحكومة دائمة، مضيفة أن المشاورات مستمرة لتشكيل حكومة.

وأفادت بأن وزراء حكومة الإنقاذ سيواصلون أعمالهم في حكومة تصريف الأعمال.