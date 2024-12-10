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طهران تدعو الأمم المتحدة لادانة الاعتداءات على الاماكن الدبلوماسية الإيرانية في سوريا

طلب ممثل إيران في الأمم المتحدة من الأمين العام ومجلس الأمن إدانة الاعتداءات الإرهابي على الاماكن الدبلوماسية والقنصلية الإيرانية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الموظفين والاماكن الدبلوماسية.
رمز الخبر: ۷۰۷۰۹
تأريخ النشر: 10 December 2024

قال أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالته إلى مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة: إن هذه التصرفات تشكل انتهاكا واضحا لمعاهدة فيينا. اتفاقية العلاقات الدبلوماسية (1961) واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963) اللتين تضمنان حصانة الأماكن الدبلوماسية وسلامة موظفيها.

وأضاف إيرواني: "تؤكد جمهورية إيران الإسلامية أن حصانة الأماكن الدبلوماسية والقنصلية وممثليها يجب أن تُحترم دائمًا وفقًا للقانون الدولي. ولا يحق لأي شخص أو مجموعة أو حكومة ارتكاب مثل هذه الانتهاكات .

وتطلب جمهورية إيران الإسلامية من الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الإدانة الصريحة لهذه الانتهاكات الجسيمة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة الموظفين الدبلوماسيين والأماكن الدبلوماسية ومنع تكرار مثل هذه الاعتداءات.

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