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بقائي يدين العدوان المتكرر للكيان الصهيوني على سوريا

أدان المتحدث باسم وزارة خارجية بلادنا بشدة العدوان المتكرر للكيان الصهيوني على البنية التحتية السورية واحتلال أجزاء أخرى من الجولان السوري.
رمز الخبر: ۷۰۷۰۸
تأريخ النشر: 10 December 2024

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، بشدة العدوان المتكرر للكيان الصهيوني على البنية التحتية لسوريا في اليومين الماضيين واحتلال أجزاء أخرى من الجولان السوري، كما أدان وانتقد بشدة الدول الغربية التي تدعم الاحتلال على صمتها وتقاعسها تجاه الانتهاك الواضح للقانون الذي يعتبره الكيان الصهيوني تأكيدا لأعماله العدوانية.

وفي إشارة إلى ما قام به الكيان الصهيوني من هجوم عسكري على الأراضي السورية - في وضع يواجه فيه الشعب السوري التغييرات الناجمة عن تغيير النظام - وصف بقائي هذا العمل العدواني بأنه انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وطالب بـ رد فوري من مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان ومحاسبة كيان الاحتلال.

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية تصرفات الكيان الصهيوني في انتهاك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتوسيع نطاق الاحتلال بأنه دليل على النهج التوسعي والعسكري وشدد على ضرورة الاستعانة بكافة القدرات الإقليمية والدولية لوقف عدوان الكيان الصهيوني على هذا البلد.

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بقائي يدين العدوان المتكرر للكيان الصهيوني على سوريا
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