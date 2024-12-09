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رئیس الوزراء السوری یؤکد بقاءه على رأس عمله وتصریف الاعمال حتى تسلیم السلطة

أكد رئيس الوزراء السوري محمد غازي الجلالي، بقاءه على رأس عمله وتصريف الاعمال حتى تسليم السلطة.
رمز الخبر: ۷۰۶۹۵
تأريخ النشر: 08 December 2024

قال رئيس الوزراء السوري: أتمنى من جميع السوريين أن يفكروا بعقلانية بشأن مصلحة وطنهم، وأضاف، نمد يدنا إلى كل مواطن سوري حريص للحفاظ على مقدرات البلد.

وتابع، نؤمن بأن سوريا لكل السوريين، وقال، مستعدون للتعاون مع أي قيادة يختارها الشعب.

وأعلنت وكالة أنباء "رويترز"، فجر اليوم الأحد، دخول الجماعات المسلحة العاصمة السورية دمشق.

ونقلت رويترز عن مسؤولين سوريين رفيعي المستوى أن الرئيس الأسد غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

وبعد دخولها العاصمة اتجهت المعارضة المسلحة إلى الاذاعة والتلفزيون بدمشق لإذاعة بيان النصر.

كما أفادت وسائل اعلام روسية توقف جميع الرحلات في مطار دمشق الدولي وإخلاؤه من العاملين.

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