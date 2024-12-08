لافروف: نؤكد على وحدة وسلامة أراضي سوريا والإنهاء الفوري للأعمال القتالية بشكل عاجل

قال وزيرالخارجية الروسية سيرغي لافروف عقب اجتماع صيغة أستانا في الدوحة أكدنا على وحدة وسلامة أراضي سوريا والإنهاء الفوري للأعمال القتالية بشكل عاجل.

أهم ماجاء في تصريحات لافروف عقب اجتماع بصيغة "أستانا" بشأن سوريا مع وزيري الخارجية الإيراني عباس عراقجي والتركي هاكان فيدان في الدوحة يوم السبت:

- أكدنا على وحدة وسلامة أراضي سوريا والإنهاء الفوري للأعمال القتالية بشكل عاجل

- نريد تطبيق اتفاق 2254 بشكل كامل من خلال محادثات بين المعارضة والحكومة السورية

- نريد أن نضمن بقاء الدولة السورية موحدة

- من غير المقبول السماح للإرهابيين بالاستيلاء على الأراضي في سوريا

- الشعب السوري أصبح هدفا لتجربة جيوسياسية، واستخدام الإرهابيين في أغراض جيوسياسية أمر غير مقبول

- روسيا تساعد سوريا عسكريا من خلال القاعدة العسكرية في حميميم ونقوم بالقضاء على الإرهابيين

- عملنا ليس التنبؤ بما سيحدث ولكن عملنا هو عدم السماح للإرهابيين بالسيطرة والفوز

- دعوة روسيا وإيران وتركيا اليوم من الدوحة ينبغي أن تعيها الأطراف المتصارعة في سوريا وتستمع إليها جيدا