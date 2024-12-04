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هجوم جديد للجيش الصهيوني على مستشفى كمال عدوان

أعلن مدير مستشفى كمال عدوان، المستشفى الوحيد العامل (شبه العامل) في شمال غزة، عن تعرض المركز الطبي لهجوم جديد من قبل الجيش الإسرائيلي المحتل.
رمز الخبر: ۷۰۶۸۰
تأريخ النشر: 04 December 2024

قال حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان، إن هذا الهجوم هو الخامس من نوعه، حيث شنت قوات الاحتلال هجومًا وحشيًا جديدًا على المستشفى اليوم. وأوضح أن قوات الاحتلال تركز هجماتها بشكل خاص على الطواقم الطبية.

وأضاف أبو صفية أن ثلاثة من أفراد الطاقم الطبي أصيبوا بجروح، أحدهم في حالة خطيرة، ويتلقى حاليًا عملية جراحية معقدة في غرفة العمليات. وأشار إلى أن المستشفى يتعرض يوميًا لهجمات الجيش الإسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية في غزة لقناة الجزيرة بأن طائرة مسيرة ألقت قنبلة على المستشفى.

ويعد مستشفى "كمال عدوان" المستشفى الوحيد العامل في شمال غزة، ولكن ليس بالمعنى الكامل، حيث صرح "محمود بصل"، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، أن المستشفى يعمل بوجود مدير وعدد قليل من الممرضين فقط. ويعاني شمال غزة من حصار إسرائيلي مستمر منذ شهرين، حيث يسعى الاحتلال إلى إخلاء المنطقة بالكامل.

وهددت قوات الاحتلال الطواقم الطبية في مستشفى "كمال عدوان" بالقتل إذا بقوا في المنطقة، مما أجبر الكثيرين على النزوح القسري إلى المناطق الجنوبية. كما أن العديد من أفراد الطواقم الطبية وقعوا أسرى بيد جيش الاحتلال أو استشهدوا نتيجة الهجمات.

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