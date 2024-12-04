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إيرواني: دعم إيران لسوريا سيستمر حتى القضاء الكامل على الإرهاب

قال مندوب إيران في الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تظل ثابتة في دعم الحكومة السورية وشعبها في حربها العادلة والحازمة ضد الإرهاب.
رمز الخبر: ۷۰۶۷۸
تأريخ النشر: 04 December 2024

قال أمير سعيد إيرواني، السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي، في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن بشأن التطورات الأخيرة في سوريا: إيران تحترم وتؤكد بشكل كامل على حق السيادة السورية في محاربة وتدمير الجماعات الإرهابية مثل هيئة تحرير الشام التي تجلب الدمار والفوضى والمعاناة على نطاق واسع.

وصرح الدبلوماسي الكبير للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة: أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعرب عن قلقها العميق إزاء تصعيد الوضع في سوريا. إن التطورات الأخيرة، وخاصة العمليات الإرهابية المنسقة التي تقوم بها هيئة تحرير الشام، فرع تنظيم القاعدة، والمعروفة أيضاً باسم جبهة النصرة، خلقت تهديدات خطيرة لسيادة سوريا واستقرارها.

وأضاف إيرواني: إن حجم وتعقيد عمليات هيئة تحرير الشام، بما في ذلك استخدام الأسلحة المتطورة والطائرات بدون طيار، يشير إلى دعم خارجي متعمد وعلى رأسهم الولايات المتحدة التي حولت الإرهاب إلى أداة في سياستها الخارجية لتحقيق أهدافها السياسية.

وأكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة: يجب محاسبة الدول المسؤولة عن تصعيد هذا الصراع على أفعالها والعواقب المدمرة التي فرضتها على الشعب السوري.

وأوضح إيرواني: ما حدث في حلب وإدلب يجب أن يكون بمثابة إنذار للمنطقة بأكملها من عودة ظهور الإرهاب والتطرف. إن انعدام الأمن وانتشار الإرهاب والتطرف العنيف في سوريا لن يقتصر على حدودها؛ وسوف تهدد عواقبها حتما المنطقة واوسع من ذلك.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تظل ثابتة في دعم الحكومة السورية وشعبها في حربها العادلة والحازمة ضد الإرهاب. إيران تدعم بشكل كامل حق السيادة السورية في المحاربة والقضاء على الجماعات الإرهابية مثل هيئة تحرير الشام، التي تسبب دماراً وفوضى ومعاناة واسعة النطاق.

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