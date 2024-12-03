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الجيش السوري يتصدى لهجوم قوات "قسـد" على قرى في دير الزور

صرحت وكالة "سانا" السورية الرسمية صباح اليوم الثلاثاء بأن وحدات من الجيش السوري تتصدى لهجوم شنه ارهابيو"قسـد" على بعض القرى بريف دير الزور الشمالي.
رمز الخبر: ۷۰۶۷۶
تأريخ النشر: 03 December 2024

 قالت "سانا": "وحدات من الجيش تتصدى لهجوم شنه إرهابيو ما يسمى مجلس دير الزور العسكري التابع لميليشيا قسد الانفصالية على القرى المحررة بمنطقة الجزيرة بريف دير الزور الشمالي".

وفي وقت سابق اليوم قالت قناة "الميادين" إن "قوات الاحتلال الأمريكية أوعزت لمسلحي مجلس ديرالزور العسكري التابع لقسد للبدء بالهجوم على مواقع الجيش السوري في القرى السبع بريف دير الزور" بالتزامن مع الهجوم الذي نفذته "هيئة تحرير الشام" وفصائل معارضة أخرى على حلب وريف إدلب وريف حماة.

وأوضحت "الميادين" أن القرى السبع تقع على الضفة الشرقية لنهر الفرات، في ريف دير الزور الشمالي، وهي الحسينية والصالحية وحطلة ومراط ومظلوم وخشام والطابية، وهي تقع تحت سيطرة الجيش السوري.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات لغارات يرجح أنها من طائرات التحالف الدولي استهدفت مواقع قوات الجيش السوري في ريف دير الزور.

وذكرت "الميادين" أن مسلحي "مجلس دير الزور العسكري" استهدفوا بـ 12 قذيفة هاون بلدة خشام في ريف دير الزور، كما استقدموا كاسحات ألغام وبدؤا بإزالة الساتر الترابي من جهة جبهة خشام.

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