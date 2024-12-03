عراقجي: التحركات الارهابية في سوريا تجري بدعم امريكا والكيان الصهيوني

صرح وزير الخارجية الايراني، السيد عباس عراقجي، ان التحركات الارهابية الاخيرة في سوريا يتم تنفيذها بدعم امريكا و الكيان الصهيوني وتتطلب مواجهتها التنسيق بين دول المنطقة.

قال وزير الخارجية الايراني خلال خطابه في اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاقتصادي: "في هذا العام الذي تولت فيه إيران رئاسة منظمة التعاون الاقتصادي، حاولت اتخاذ خطوات نحو تميز دول منظمة التعاون الاقتصادي، وسنستعرض في هذا الاجتماع آخر التطورات في المنظمة".

وأشار عراقجي الى جرائم الكيان الصهيوني في غزة ولبنان وقال: "تشهد المنطقة والعالم منذ أكثر من عام الجرائم الوحشية غير المسبوقة التي يرتكبها النظام الصهيوني ضد أهل غزة ومن ثم ضد شعب لبنان".

كما تطرق الى الاوضاع في سوريا وصرح: "في الأيام القليلة الماضية، وبالتوازي مع إعلان وقف إطلاق النار في لبنان، شهدنا تحركات الجماعات الإرهابية التكفيرية في سوريا بدعم من الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، الأمر الذي يتطلب التعاون الاستخباراتي والتنسيق بين دول المنطقة والاستجابة الفورية والفعالة من جانب المجتمع الدولي".