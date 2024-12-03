"فتنة حلب" ومحاولة تشكيل الشرق الأوسط الجديد

سياسة الشرق الأوسط الجديدة هي الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها خلال العقود الأخيرة؛ وهي بالطبع منفصلة تماماً عن السياسات الإقليمية للغرب، والتي يتم مناقشتها دائماً من خلال الكيان الصهيوني.

القسم الدولي لموقع "تابناك": إن سياسة الشرق الأوسط الجديدة هي الاستراتيجية التي اتبعتها الولايات المتحدة الأمريكية مع حلفائها خلال العقود الأخيرة؛ وهي بالطبع منفصلة تماماً عن السياسات الإقليمية للغرب، والتي يتم مناقشتها دائماً من خلال الكيان الصهيوني. وقد نفذت الولايات المتحدة في هذه الاستراتيجية مرحلتين حتى الآن، لكنها فشلت في المرحلتين، وكان انقلاب حلب هو المحاولة الثالثة للولايات المتحدة لتنفيذ الاستراتيجية المذكورة. بمعنى آخر، يلعب التكفيريون الآن دوراً في لغز تصميم نظام جديد في المحور العبري الغربي لغرب آسيا.

كان الغزو الأميركي للعراق وأفغانستان بمثابة المرحلة الأولى من محاولة المحور العبري الغربي تسجيل شرق أوسط جديد، ولكنها باءت بالفشل. أما المرحلة الثانية من الإستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط فكانت خلق الفتن الداعشية والتكفيرية في دول العراق وسوريا وغيرها، والتي فشلت بحنكة ومقاومة محور المقاومة الشرسة. لقد فشلت عملية اقتحام الأقصى المحاولة الثالثة للولايات المتحدة في استراتيجية الشرق الأوسط الجديدة، ولكن من أجل تغيير عملية فشلها الواضح في الأراضي المحتلة، صممت الولايات المتحدة ونفذت فتنة جديدة في سوريا.

وقد تم تنفيذ أعمال الإرهابيين في حلب بالتزامن مع بدء وقف إطلاق النار في لبنان. ومع وقف إطلاق النار على الجبهة اللبنانية، ركز المحور الصهيوني الأميركي على ضرب الحكومة السورية وخلق أزمة في هذا البلد باعتباره أحد الأطراف المهمة لمحور المقاومة في منطقة غرب آسيا. منذ أسبوعين قبل وقف إطلاق النار مع حزب الله اللبناني، نفذ الكيان الصهيوني هجمات متكررة ومتعددة ضد سوريا وحاول توفير منصة لأعمال الجماعات الإرهابية في سوريا.

والحقيقة أنه بعد أربعة عشر شهراً من الحرب في غزة ولبنان، أصبحت إسرائيل والولايات المتحدة أكثر إرهاقاً من أي وقت مضى، في سعيهما إلى تخفيف الضغوط المفروضة على نفسيهما. ولذلك فإن التكفيريين غير الشرعيين وإخوانه الصهيونية قبلوا هذا الواجب وهذه المهمة.

تحرير الشام وأحرار الشام مجموعتان إرهابيتان تحاولان الآن السيطرة على حلب في سوريا. وتلقت هاتان المجموعتان الإرهابيتان المقربتان من الولايات المتحدة وتركيا ضربات موجعة في الأزمة السورية 2011-2018، إلا أنهما تدربتا في السنوات الأخيرة في المناطق التي تحتلها تركيا والولايات المتحدة في شمال سوريا ويتم على استعداد للقتال مع النظام السوري في ذلك الوقت

ويعود التركيز على حلب أيضًا لأهميتها الاستراتيجية بالنسبة للنظام السوري باعتبارها المركز الاقتصادي لهذا البلد وأيضًا بسبب قربها الجغرافي من تركيا. إن قرب حلب من الحدود التركية، فضلاً عن موقع المنشآت العسكرية المهمة مثل قاعدة النيرب الجوية وقاعدة الجراح وأكاديمية الهندسة العسكرية، ضاعف من الأهمية الاستراتيجية لهذه المدينة.

ولذلك فإن الهجوم على حلب يمكن التخطيط له وتوجيهه وتمويله من قبل المحور العبري التركي الغربي، باستخدام مجموعات إرهابية معروفة ولها وجهة محددة. ومن خلال دراسة أسباب الانفلات الأمني الذي شهدته سوريا مؤخراً من مدينة حلب، تبين أن هذه المدينة هي أحد مفاتيح الاتصال بين شمال سوريا وجنوبها، وسيطرتها تعني الوصول إلى طرق المواصلات والاتصالات الحيوية.

رغم أن العالم كله يراقب إرهاب الدولة الذي يمارسه النظام الصهيوني في غزة ولبنان؛ لقد رفع الإرهابيون المتمركزون في سوريا راية النفاق، ومن دون إطلاق رصاصة واحدة باتجاه الأراضي المحتلة، يسعون إلى إضعاف أحد الركائز الأساسية لمحور المقاومة في عملية تسليح مقاومة لبنان والضفة الغربية في لبنان. منطقة الشرق العربي. إن محاولة الإرهابيين السيطرة على طرق الاتصال الرئيسية مثل طريق "T-5" أو محاولة زعزعة استقرار الحدود العراقية السورية يظهر التنسيق بين قوات تحرير الشام والنظام الصهيوني.

وبينما يحاول سلاح الجو الإسرائيلي وقف نقل الأسلحة إلى الجبهة اللبنانية من خلال قصف الوحدات الاستشارية ومستودعات الأسلحة وطرق الاتصال للمقاومة، يستطيع الإرهابيون لعب دور "المشاة" وتنفيذ عمليات اشتباك بالأيدي. الاشتباك مع أعضاء محور المقاومة. وتعريف مثل هذا الموقف يتطلب من القوات السورية، بعد أن تركت وراءها كل الحرمان والمصاعب التي خلفتها سنوات الحرب الأهلية، أن تحمل السلاح من أجل الوطن والعلم والأمة والأمة الإسلامية وتقاوم الإرهابيين.

الأمر الذي يجعل حل الأزمة السورية أمرا ضروريا للغاية هي أن منطقة غرب آسيا معرضة للفوضى والأزمات بسبب وجود حدود مصطنعة وتدخل قوى من خارج المنطقة. وهذه المسألة حقيقة موضوعية مع استمرار فتن النظام الصهيوني، وإذا لم تحرص دول المنطقة على هزيمة الإرهابيين المتمركزين في سوريا، فإن انعدام الأمن والفوضى سوف ينتشران في المنطقة كالفيروس. يجب على تركيا أيضًا أن تضع في اعتبارها القضية المهمة وهي أن الأمن فئة لا يمكن فصلها، وإذا تصاعد انعدام الأمن في شمال سوريا، فإن حدود تركيا ستكون أيضًا عرضة لانعدام الأمن. وأقل عواقب هذه السياسة على تركيا هو زيادة دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي التركية.