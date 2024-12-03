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الرئيسان الإيراني والسوري يناقشان مكافحة الارهاب في المنطقة

بحث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مع نظيره السوري بشار الأسد، التطورات الأخيرة في المنطقة والتعاون بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب.
رمز الخبر: ۷۰۶۷۰
تأريخ النشر: 02 December 2024

اعلنت الرئاسة السورية انه اجري الرئيس السوري والايراني اليوم اتصالا هاتفيا بحثا من خلاله مكافحة الارهاب والتعاون الثنائي.

وأكد الرئيس الأسد أن ما يحصل من تصعيد إرهابي يعكس أهدافاً بعيدةً في محاولة تقسيم المنطقة وتفتيت دولها وإعادة رسم الخرائط من جديد وفقاً لمصالح وغايات أمريكا والغرب.

وشدد على أن هذا التصعيد لن يزيد سورية وجيشها إلا إصراراً على المزيد من المواجهة للقضاء على أذرع الإرهاب في كامل الأراضي السورية.

كما أكد الرئيس بزشكيان بدوره رفض إيران التام لكل محاولات النيل من وحدة واستقرار سورية، معتبراً أن المساس بوحدة سورية هو ضرب للمنطقة واستقرارها ووحدة دولها.

وأشار الرئيس بزشكيان إلى أن الأطماع الصهيو أمريكية واضحة في استهداف دول المنطقة وشعوبها، وأن ما يحصل في سورية هو وجه لتلك الأطماع مشدداً على استعداد

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