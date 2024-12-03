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يحيى سريع: استهدفنا مدمرة وثلاث سفن تابعة للجيش الأمريكي

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية أن جيش بلاده استهدف مدمرة وثلاث سفن مساعدة تابعة للجيش الأمريكي.
رمز الخبر: ۷۰۶۶۸
تأريخ النشر: 02 December 2024

صرّح يحيى سريع، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، عن عملية جديدة نفذها الجيش اليمني ضد القوات الأمريكية.

وقال سريع: "بفضل الله، نفذنا عملية عسكرية مشتركة وفريدة من نوعها، استهدفنا خلالها مدمرة وثلاث سفن مساعدة تابعة للجيش الأمريكي".

وأضاف سريع أن السفن المساعدة المستهدفة تحمل أسماء: "Stena Impeccable"، "Maersk Saratoga"، و"Liberty Grace".

وأوضح أن العملية نُفذت باستخدام 16 صاروخًا باليستيًا وكروز وطائرات مسيرة في بحر العرب وخليج عدن، حيث أصابت الصواريخ والطائرات المسيرة أهدافها بدقة مباشرة.

وأكد المتحدث أن هذه العملية جاءت نصرةً لمظلومية الشعب الفلسطيني ومقاتليه، وردًا على جرائم العدو الإسرائيلي بحق إخوتنا في قطاع غزة، وكذلك ردًا على العدوان الأمريكي والبريطاني على بلادنا.

وأشار سريع إلى أن القوات المسلحة اليمنية ستواصل عملياتها العسكرية بوتيرة متصاعدة ضد العدوين الإسرائيلي والأمريكي في منطقة العمليات البحرية المعلنة.

وختم بقوله: "لن تتوقف عملياتنا إلا مع وقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة".

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