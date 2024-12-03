اشار الرئيس الايراني مسعود بزشكيان إلى ان الأحداث الأخيرة في سوريا خلقت مخاوف جدية بشأن أمن المنطقة، مؤكدا استعداد ايران لأي تعاون من أجل مواجهة الأعمال الإرهابية في سوريا والحفاظ على أمن المنطقة.

بزشكيان: إيران مستعدة للتعاون من أجل مواجهة الأعمال الإرهابية في سوريا

في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي؛

بحث الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، التطورات الاخيرة في المنطقة وسوريا.

واشار الرئيس الايراني إلى ان الأحداث الأخيرة في سوريا خلقت مخاوف جدية بشأن أمن المنطقة، مؤكدا استعداد ايران لأي تعاون من أجل مواجهة الأعمال الإرهابية في سوريا والحفاظ على أمن المنطقة

واكد بزشكيان: هناك ضرورة لاصطفاف وتضافر جهود الدول الإسلامية لمنع انتشار التوجهات الإرهابية في المنطقة

ومن جهته قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني: التحركات الإرهابية الأخيرة هي جزء من محاولة الكيان الصهيوني لتقسيم سوريا.

واضاف : نحاول عبر الاتصالات المستمرة مع قادة دول المنطقة إيجاد منصة للتعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.