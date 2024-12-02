مساعدة يابانية بقيمة 4.5 مليون دولار لزيادة قدرة الأراضي الرطبة في إيران؛ السفير الياباني: طوكيو عازمة على توسيع العلاقات مع طهران

يتلقى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دعماً مالياً جديداً من اليابان لتعزيز إدارة الأراضي الرطبة وزيادة القدرة على التكيف مع المناخ في إيران.

القسم الدولي لموقع "تابناك": خلال مراسيم أقيم في السفارة اليابانية في إيران، وقعت الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرات تفاهم لتنفيذ "مشروع تطوير نظام حماية الأراضي الرطبة في بحيرة أورميا والأراضي الرطبة الأخرى إلى جانب المجتمعات المحيطة بها".

تم اليوم السبت 11 ديسمبر 1403هـ التوقيع على العقد بين الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ "مشروع تطوير نظام حماية الأراضي الرطبة في بحيرة أورميا والأراضي الرطبة الأخرى والمجتمعات المحيطة بها".

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في جمهورية إيران الإسلامية أن الحكومة اليابانية خصصت 690 مليون ين لتحسين إدارة الأراضي الرطبة وزيادة القدرة على التكيف مع المناخ في الأراضي الرطبة في بحيرة أورميا وشادجان وبارشان وأنزلي.

منذ عام 2014، كانت اليابان أحد الشركاء الرئيسيين للحكومة الإيرانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية في منطقة مستجمعات الأراضي الرطبة وتنويع سبل عيش المجتمعات التي تعتمد على الأراضي الرطبة.

وفي حفل توقيع العقد في 11 ديسمبر 1403هـ، وقعت الحكومة اليابانية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مذكرات تفاهم لتنفيذ "مشروع تطوير نظام حماية الأراضي الرطبة في بحيرة أورميا والأراضي الرطبة الأخرى إلى جانب المجتمعات المحيطة بها". وسيتم تنفيذ هذا المشروع في الفترة من 2024 إلى 2028 بالاشتراك مع منظمة حماية البيئة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وسيعتمد المشروع على الإنجازات السابقة، والتي سوف تسرع الجهود المبذولة لتطوير النماذج والأساليب التجريبية بنجاح. ومن خلال التركيز على الزراعة المستدامة وسبل العيش البديلة التي تتكيف مع تغير المناخ، تسعى المبادرة إلى خلق فوائد طويلة الأجل للمجتمعات المحلية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي للأراضي الرطبة باعتبارها النظم البيئية الحيوية.

وقالت نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إيران: "في العقد الماضي، كان للدعم المستمر من الشعب والحكومة اليابانية آثار إيجابية على الإنتاجية الزراعية وتحسين سبل العيش في المجتمعات المستهدفة. "في السنوات الأربع المقبلة، سنعمل على تعزيز ممارسات الزراعة المبتكرة ذات المياه المنخفضة، مع التركيز على تطوير هذه الممارسات من أجل مستقبل أفضل للجميع."

وأضافت: "لقد سجلت إيران 26 منطقة رطبة قيمة بموجب اتفاقية رامسار، ومن بينها بحيرة أورميا. وينبغي حماية هذه الأراضي الرطبة، التي تعتبر موطناً لمختلف الأنواع النباتية والحيوانية والطيور المهاجرة، بالتعاون مع المجتمع الدولي. في العقد الماضي، دعمت اليابان حماية بحيرة أورميا، ولكن من أجل استعادة هذه الأراضي الرطبة، فمن الضروري إدارة الإفراط في استخراج المياه، وتطوير نظام ري مناسب يتكيف مع تغير المناخ، وإنشاء صناعات مستدامة مثل السياحة البيئية. بالإضافة إلى مواجهة هذه التحديات بشكل مباشر، سيتم استخدام المعرفة والتقنيات الخاصة بهذا المشروع في الأراضي الرطبة الأخرى في إيران. ونأمل أن يساعد المشروع الجديد الموقع اليوم في حماية البيئة والتنمية الاقتصادية للمناطق المحيطة بالأراضي الرطبة."

وفي أعقاب الحفل أيضًا، قال تسوكادا تاماكي، السفير الياباني في طهران: "إنه لشرف عظيم لي أن أوقع وأن أتبادل المذكرات بشأن المساعدة المالية المجانية التي تقدمها الحكومة اليابانية لاستعادة بحيرة أورميا والأراضي الرطبة الأخرى بالتعاون مع الحكومة اليابانية". برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO).

وأضاف: تربط اليابان وإيران علاقات ودية منذ قرون وآلاف السنين. وتريد الحكومة اليابانية مواصلة هذه العلاقات في المستقبل. وحفل اليوم هو دليل على هذه الرغبة والالتزام. وفي مجال العلاقات الحكومية والتعاون بين البلدين، كانت حماية البيئة دائما واحدة من القضايا الرئيسية التي بذلنا فيها جهودنا ومواردنا.

وأضاف السفير الياباني في طهران: قررت الحكومة اليابانية تخصيص مبلغ 690 مليون ين ياباني (4.5 مليون دولار أمريكي) للجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ مشروع في مجال تطوير نظام حماية الأراضي الرطبة في البحيرة. أورميا والمناطق الأخرى بما فيها المجتمعات المحيطة بها. وسيتم تنفيذ المشروع بشكل رئيسي من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأضاف: تمتلك إيران 26 منطقة رطبة قيمة بموجب اتفاقية رامسار، بما في ذلك بحيرة أورميا. ويجب الحفاظ على هذه الأراضي الرطبة التي تعتبر موطناً لمختلف الأنواع والطيور المهاجرة؛ هذه ليست مشكلة داخلية لإيران فحسب، بل إنها مشكلة تتعلق ببقاء الكوكب ويجب الاعتراف بها كمشكلة دولية.

"خلال السنوات العشر الماضية، دعمت الحكومة اليابانية من خلال ذراعها التنموي، جايكا، حماية بحيرة أورميا وفي هذا الصدد، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة". وقال تاماكي (الفاو) تعاونت.

وذكر: لمواصلة هذه العملية، سنواصل التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وتحسين أنظمة إدارة المياه في بحيرة أورميا باستخدام نماذج تحليل المياه سابقا. تم تطويرها من قبل منظمة الأغذية والزراعة وسنقوم بتنفيذ أفضل الممارسات التي وضعها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وسيتم إنشاء هذه الأنظمة من أجل تحسين مرافق الري لتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية الزراعية.

وسيعالج المشروع أيضًا قضية الإفراط في الحصاد ويعزز الصناعات المستدامة، مثل السياحة البيئية.

وأضاف السفير الياباني في طهران أيضًا أن المعرفة والتقنيات المنقولة من خلال هذا التعاون سيتم استخدامها في الأراضي الرطبة الأخرى في إيران، مثل أراضي شادجان الرطبة، وأراضي بارشان الرطبة، وأراضي أنزالي الرطبة. ميزة أخرى تميز هذا المشروع هي منهجه الشامل؛ نهج يجمع بين حماية البيئة والتنمية المستدامة للمجتمعات المحلية، بحيث لا تقتصر فوائده على الأراضي الرطبة الموجودة في المنطقة فحسب، بل ستستفيد المجتمعات المحيطة بها أيضًا للأجيال القادمة.

وأضاف: حفل اليوم ليس مجرد استكمال لجهودنا - وهو أمر مهم بالطبع؛ بل هو رمز للأمل والمسؤولية المشتركة بيننا جميعا المجتمعين هنا. وأود أن أعرب عن عميق امتناني لجميع الذين عملوا بلا كلل لتحقيق هذا المشروع، وخاصة فريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة البيئة ووزارة الخارجية في جمهورية إيران الإسلامية. فلنسير معًا في هذا الاتجاه لتحقيق أهدافنا بنجاح.