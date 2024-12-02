بطلب إيران؛ تم استبعاد الکیان الصهيوني من مؤتمر UIC الدولي

بمتابعة وطلب من الرئيس التنفيذي لشركة سكك حديد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم استبعاد الكيان الصهيوني من المؤتمر الدولي وقمة سكك حديد الشرق الأوسط (UIC

طلب الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية للجمهورية الإسلامية الايرانية، جبار علي ذاكري، في أعقاب اعمال الكيان الصهيوني في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بمقاطعة وطرد هذا الكيان من المشاركة في مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية UIC في تركيا.

وأصر على موقفه القائل بأن وهذا هو نفس موقف الجمهورية الإسلامية، وبحسب مواقفها فإن حضور النظام الصهيوني في مؤتمر اتحاد المحاكم الإسلامية محظور، وقد امتنع هذا النظام المزيف عن حضور هذا المؤتمر.

وبفضل اصرار وتمسك ايران على موقفها في هذا الصدد، فإن مشاركة الكيان الصهيوني في مؤتمر الشرق الأوسط للسكك الحديدية UIC في تركيا اصبحت محظورة، وبالتالي تم استبعاد هذا الكيان من المشاركة في هذا المؤتمر.

وبالاشارة الى ان الكيان الصهيوني هو كيان احتلال ومجرم، صرح جباري: "الكيان الذي ارتكب العديد من الجرائم والإبادة الجماعية وقتل النساء والأطفال العزل، لا ينبغي أن يكون حاضرا في مثل هذه المؤتمرات".

واضاف: "كان هذا هو الموقف الصريح للجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي تم نقله الى منظمي هذا المؤتمر .وأخيرا ،وبتعاون ودعم معظمهم،فقد تم انتزاع فرصة حضور هذا المؤتمر الدولي من الكيان الصهيوني".