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المتحدث باسم النجباء: لا نسمح للعصابات الإرهابية بالظهور مرة اخرى في سوريا

أشار الموسوي إلى أن محور المقاومة لن يترك الشعب السوري الشقيق لوحده، وأكد أنه لن نسمح للعصابات الإجرامية بتهديد أمن واستقرار المنطقة.
رمز الخبر: ۷۰۶۵۹
تأريخ النشر: 01 December 2024

قال الموقع الإعلامي لمكتب النجباء في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن المتحدث الإعلامي باسم الحركة أجرى مقابلة مع مجلة "نيوزويك" الأمريكية حول التطورات الأخيرة في سورية، مؤكدا أن موقفنا كان ومازال موحدا في وحدة الساحات ومحور المقاومة سيتبع هذه الإستراتيجية امام اي هجمة على المنطقة.

وبين الدكتور حسين الموسوي أن الكيان الصهيوني والأمريكي ومن معهم يسعون دائما لزعزعة استقرار المنطقة تحت حجج وذرائع مختلفة وواهية، قائلا: إن هذه العصابات الإرهابية هي صنيعة امريكا وحسب اعترافات البيت الأبيض تتحرك وفق الارادة الأمريكية.

وتابع، أن الهدف من فتح هذه الجبهة هو تخفيف الضغط على اسرائيل والهاء المجتمع الدولي بالمزيد من التوترات والتغطية على الفشل والخسارة الكبيرة التي تكبدتها إسرائيل ومن معها والهاء محور المقاومة بفتح جبهات جديدة. لذلك فنحن لن نسمح لهذه الجماعات أن تظهر من جديد وان تهدد أمن العراق واستقراره.

وختم العضو البارز في النجباء مقابلته مع نيوزويك، قائلا: سوف نكون خير عون ومساند للشعب السوري الشقيق ضد هذه العصابات الاجرامية التي تريد ان تعبث بأمن واستقرار الشعوب.

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