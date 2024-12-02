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الخارجية الإيرانية: القنصل العام وأعضاء القنصلية الإيرانية في حلب يتمتعون بصحة جيدة

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "إسماعيل بقائي"، أن القنصل العام وأعضاء القنصلية العامة الإيرانية في حلب يتمتعون بصحة جيدة.
رمز الخبر: ۷۰۶۵۷
تأريخ النشر: 01 December 2024

وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بشدة الهجوم الإرهابي الذي شنته الفصائل الإرهابية المسلحة على قنصلية الجمهورية الاسلامية في مدينة حلب السورية.

وأشار بقائي إلى بنود الاتفاقية الدولية للعام 1963 م، حول العلاقات القنصلية؛ مؤكدا بأنه لا يمكن قبول انتهاك هذه الاتفاقية من قبل اشخاص أو مجموعات او حكومات.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية : إيران ستتابع بجدية وعبر السبل القانونية والدولية، هذا الانتهاك.

وفي معرض رده على سؤال حول آخر المستجدات فيما يتعلق بالقنصلية الإيرانية بمدينة حلب، أكد بقائي بأن القنصل العام الايراني وأعضاء القنصلية في حلب يتمتعون بصحة جيدة.

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الخارجية الإيرانية: القنصل العام وأعضاء القنصلية الإيرانية في حلب يتمتعون بصحة جيدة
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