العميد مسجدي: مؤامرة العدو ضد سوريا ستبوء بالفشل

أكد نائب الشؤون التنسيقية لفيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية، العميد إيرج مسجدي، ان العدو يحاول استغلال الوضع لإثارة الفوضى في سوريا، لكنه ستبوء محاولاته هذه بالفشل.

قال نائب الشؤون التنسيقية لفيلق القدس في حرس الثورة الاسلامية خلال مراسم تشييع جثمان المستشار الايراني في سوريا، الشهيد العميد بورهاشمي: "إذا كانت قوى المقاومة في الماضي تقاتل العدو بالحجارة، فهي اليوم تمتلك أكثر المعدات تطورًا".

وأضاف: "بمعلومات دقيقة أقول لكم، إن هذه القدرة نابعة من الإنتاج الداخلي للمقاومة، حيث تصنع صواريخ وطائرات مسيرة بنفسها. وإلا، لكان دعم المقاومة في ظل الحصار والعقوبات اليوم أمرًا بالغ الصعوبة. لكنكم ترون أنه في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه إسرائيل عن تدمير القدرات الصاروخية للمقاومة، أطلق حزب الله 380 صاروخًا نحو الكيان الصهيوني".

وتابع: "الكيان الصهيوني، رغم الدعم الأمريكي، عاجز عن تدمير المقاومة، وشعبنا وقادتنا ومقاتلونا، مثل الشهيد بورهاشمي، يقفون بجانبها. هذا هو الموقف الرسمي للجمهورية الإسلامية: نواصل دعم المقاومة بشكل شامل دون خوف أو تردد".

وأضاف: "حتى الآن، قوات الحرس والقوى الشعبية يقدمون المساعدة لشعب لبنان ولجبهة المقاومة. وقد شهدتم في حادثة اجهزة الاستدعاء كيف استقبلت إيران 500 جريح من تلك الحادثة، وكيف أحاطهم شعبنا والطاقم الطبي برعاية فريدة من نوعها، حتى أن حزب الله أكد أنه لم يُعامل الجرحى بهذا الشكل في أي مكان آخر بالعالم".

وأوضح: "الشعوب لا تتخلى عن المقاومة، واليوم أصبحت المقاومة قوة كبيرة للدفاع عن المسلمين. وقد أثبتت التجارب أن الاستسلام والمفاوضات لا تعود بأي فائدة على الشعوب المظلومة. لذا، فإن شعب فلسطين ولبنان أدرك أن استعادة حقوقه تتطلب المقاومة فقط".

كما أشار إلى وقف إطلاق النار بين حزب الله والكيان الصهيوني قائلاً: "وقف إطلاق النار يُعد نصرًا كبيرًا لمحور المقاومة. ومع ذلك، يحاول العدو استغلال هذا الوضع لإثارة الفوضى في سوريا. لكن أعدكم، كما هُزم الأعداء سابقًا، فإنهم سيُهزمون مرة أخرى. محور المقاومة اليوم قوة صاعدة ومنتصرة في المنطقة".